В Петропавловске волонтеры помогли 91-летней труженице тыла

С самого утра во дворе дома по улице Суворова, вооружившись лопатами, ребята убирают снег. Хозяйке дома Лидие Матросовой сделать это уже не по силам. 91-летняя пенсионерка живет одна, родных рядом нет.

Муж умер 18 лет назад, и с тех пор с домашними хлопотами бабушка справляется самостоятельно. Приносит воду, топит печь. Иногда эти обязанности берет на себя соседская детвора.

Лидия Матросова — жительница г. Петропавловска:

— Дети приходят, убирают снег, дрова порубят. Они уже знают меня. Пойду за водой, а они подбегут. Приходят, спрашивают, нужна ли мне помощь.

Волонтеры также — не редкие гости у Лидии Алексеевной. Ребята частенько навещают, помогают бабушке по хозяйству. Данил Лязовой — один из самых молодых добровольцев. Ему 16.

Несмотря на это, за плечами активиста год волотёрского стажа. Для него желание помочь — это естественно. Важно, уверен Данил, делать это с душой.

Данил Лязовой — волонтёр:

— Я считаю, что волонтёрством нужно заниматься регулярно. Чтобы помогать людям, и им от этого приятно. Они рады, что есть такие люди как мы, что мы можем помочь им в разных делах.

Волонтёры по первому зову отправляются на помощь нуждающимся. Будь это уборка снега во дворе, или помощь по дому.

Амир Магау — инструктор по работе с молодежью молодежного ресурсного центра:

— Заявки нам поступают по номеру телефона 500-168. Нам звонят, мы принимаем заявки и выезжаем. Также акция оказывается не только одинокопроживающим, но и ветеранам ВОВ, многодетным семьям. Также привозим продукты, в связи с вирусом привозим различные лекарства тем, кто не может выехать из дома.

Так, активисты за 2020 расчистили около 300 придомовых участков. Сегодня в штабе городского молодежного ресурсного центра насчитывается более 80 добровольцев. И их ряды растут. Людей, живущих по принципу «кто, если не мы» становится все больше.

Жанель Бисенбаева