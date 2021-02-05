В Петропавловске студенты НИШ разработали 10 проектов в сфере IT -технологий

Историю своей страны должен знать каждый, считает Даяна Белялова. Для участия в конкурсе она выбрала инновационный проект. Разработала квест-игру «Резиденция Абылай хана».

Отправиться в тур по сакральному месту теперь можно виртуально, не выходя из дома. Для этого под рукой нужно иметь смартфон или компьютер.

Даяна Белялова — студентка Назарбаев Интеллектуальной школы г. Петропавловска:

— В игре 5 квестовых заданий. Все они включают необходимую информацию о резиденции и о самом Абылай хане. Уровень соответствует базовым знаниям любого ученика. Сами вопросы не такие трудные, так как заранее предоставляется материал.

Над игрой девушка работала около месяца. Сложности, конечно, были. Не хватало времени, но, тем не менее, Даяна справилась. Всего в конкурсе приняли участие 10 команд. Главная задача — применить IT — технологии в своих проектах.

Данияр Уалиев — директор Назарбаев Интеллектуальной школы г. Петропавловска:

— Сегодня мы проводим итоги конкурса. Вручаем сертификаты участникам. И самое главное — работы, которые сделали наши студенты, передадут организациям, по которым они делали свои проекты. Чтобы они приобрели новую жизнь и продолжал приносить пользу.

Даяне, к сожалению, стать призёром конкурса, не удалось. Ей повезло меньше, но, участие в нём принесло ей немало опыта и знаний. А вот проект Азата Андамасова, Аскара Абинура и Данияра Рамазанова стал третьим.

Авторы получили сертификат на сумму 500 тысяч тенге. Кстати, преподаватели и студенты НИШ уже передали в пользование сотрудникам резиденции Абылай хана и ботанического сада новые разработки: квест-игру и 3D тур.

Алишер Ашимов