Североказахстанских энергетиков тоже штрафуют

23 предписания, 10 внеплановых проверок, 9 административных дел. В списке основных нарушений — работы в охранных зонах линий электропередач, повреждение электрических сетей.

На сумму более полумиллиона тенге за несвоевременное сообщение о возникновении технических проблем наложили штраф на «Севказэнерго-СК РЭК», столько же выписали и «Севказэнерго ТЭЦ-2».

Николай Борзилов, руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК по СКО:

— Произошло технологическое нарушение в АО «Севказэнерго ТЭЦ-2» — остановка турбины. Согласно правилам расследования технологический нарушений энергопредприятие в течение часа должно сообщить нам, в течение 12 часов доложить письменно в сообщении.

Получали штрафы и физические лица. Например, житель Кызылжарского района построил баню и летнюю кухню в охраняемой зоне без согласования с владельцем коммуникаций, по этой причине его оштрафовали на 13 255 тенге.

В департаменте отмечают, североказахстанцы стали активней обращаться с жалобами.

Жамиля Абдыкасымова, главный специалист территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК по СКО:

— За прошлый год в департамент было направлено 43 обращения, их полностью рассмотрели и отправили ответы. Чаще всего обращаются по вопросам проведения каких-либо работ на охраняемой территории, а также по установке счётчиков электрооборудования.

По итогам деятельности специалисты внесли на рассмотрение в Комитет 84 предложения. Все они направлены улучшение нормативных правовых актов в сфере энергетики.

Айгерим Муканова