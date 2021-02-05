Онлайн-отчет перед населением провел аким Петропавловска

Любое развитие требует вложений. Сумма инвестиций в Петропавловск в прошлом году почти приблизились к 63 млрд тенге. Основная часть солидного бюджета областного центра пошла на строительство, развитие инфраструктуры и благоустройство.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— С привлечением частных инвесторов в прошлом году в городе строительство велось на 40 площадках (26 бюджетных и 14 коммерческих домов). Ввод жилья в 2020 года составил 183,5 тыс. кв.м. Основное строительство, как и прежде, ведется в трех микрорайонах города. «Жас Оркен», «Береке», а также на участке вдоль улицы Уалиханова.

Новостройки в этих микрорайонах растут как грибы после дождя. Весь 2020-й работы там практически не прекращались. Так же быстро в прошлом году в городе появлялись новые скверы, асфальт во дворах жилых домов, там же парковки.

Настоящее счастье для автолюбителей. Для них в 2020-м весь теплый сезон в Петропавловске активно ремонтировали дороги. Заодно и меняли освещение. В областном центре стало светлее, местами так, что даже можно перепутать ночь и день. Одним словом — красота.

Городской актив поработал плодотворно, исполняя наказы горожан. Осталось закрыть вопросы по новому общественному транспорту, полностью ввести электронное билетирование и слов благодарности от горожан точно станет больше.

Жителей других городов, в том числе и соседних, транспортными картами и валидаторами уже не удивить. А вот Петропавловск по этой части сильно отстал.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Будет больше оплат в электронном виде, меньше налички, будет больше доходов, больше налогов будет уплачено. Пробуксовывается вопрос обновления общественного транспорта. Из запланированных 100 единиц поступило только 7. Деньги выделены, механизмы определены, теперь чиновники с областного управления транспорта, плюс экономика, плюс акимат города затягивают эти процессы. Почему спрашивается?

Чтобы сдвинуть проблему с мёртвой точки, градоначальнику придется приложить больше усилий, отметил Кумар Аксакалов. В адрес Булата Жумабекова на отчетной встрече поступало много вопросов из социальных сетей.

Здесь все, что называется, по классике. Кому-то не заасфальтировали двор или улицу, не установили детскую площадку, не поставили шлагбаум. Аким города заверил, без внимания местных властей люди не останутся.

Насущные проблемы будут решаться поочередно и постепенно. В том числе и медицинские. К акиму области через соцсети обратился петропавловец с жалобой на нехватку узких специалистов в одном из медучреждений, расположенном в 19-м микрорайоне.

Кабдрахман Сактаганов, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Несмотря на то, что прибыли в прошлом году 10 врачей в третью городскую поликлинику, 2 врачей в «Денсаулык», все равно сохраняется кадровый дефицит. 72 резидента мы ожидаем, они сейчас обучаются. Мы ожидаем только лишь в третью городскую поликлинику в течение следующего года 6 специалистов. Офтальмолог, эндокринолог, детский травматолог, лор, специалист УЗИ.

Проблема дефицита таких специалистов для нашего города не новая, но решаемая. Также нелегко, но возможно проводить онлайн-встречи во время пандемии. Помогают в этом новые технологии.

Уже на следующей неделе, 12 февраля, североказахстанцы смогут обратиться с вопросом или проблемой к главе региона.

Дарья Пышмынцева