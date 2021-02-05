Грант 50 млн. тг выиграла преподаватель математики Kozybayev University

Среди участников — молодые учёные, каждый из которых представил свой проект.

Всего заявлено 8 направлений: энергетика и машиностроение, рациональное использование природных ресурсов, геология, наука о жизни и здоровье, информационные технологии, сфера сельского хозяйства, национальная безопасность и оборона.

Спустя полгода стали известны имена победителей. Наша землячка Светлана Луцак представила проект на тему «Универсальная алгебра и теория решеток»

Светлана Луцак, докторант Kozybayev University :

— Тему мне предложил мой руководитель. Грант выдается на три года. Результатом будут теоремы о решетках квазимногообразий. Работа носит теоретический характер , все эти результаты можно будет применить в изучении дальнейшего изучения решеток многообразия. Деньги пойдут на различные стажировки, командировки, на повышение квалификации, на подготовку научных статей, на подготовку изданий монографии, на участие в конференциях.

Анжелика Сычёва