Грант 50 млн. тг выиграла преподаватель математики Kozybayev University

Образование

19:43 5 Февраля 2021

Среди участников — молодые учёные, каждый из которых представил свой проект.

Всего заявлено 8 направлений: энергетика и машиностроение, рациональное использование природных ресурсов, геология, наука о жизни и здоровье, информационные технологии, сфера сельского хозяйства, национальная безопасность и оборона.

Спустя полгода стали известны имена победителей. Наша землячка Светлана Луцак представила проект на тему «Универсальная алгебра и теория решеток»

Светлана Луцак, докторант Kozybayev University :

—  Тему мне предложил мой руководитель. Грант выдается на три года. Результатом будут теоремы о решетках квазимногообразий. Работа носит теоретический характер , все эти результаты можно будет применить в изучении дальнейшего изучения решеток многообразия. Деньги пойдут на различные стажировки, командировки, на повышение квалификации, на подготовку научных статей, на подготовку изданий монографии, на участие в конференциях.

 

 

Анжелика Сычёва

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