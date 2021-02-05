3 происшествия зарегистрировано в СКО за неделю

Перепады температур, метели, обилие осадков. Эта неделя в СК выдалась неспокойной из-за капризов погоды.

В ночь со вторника на среду во многих уголках региона прошёл дождь. Гололёд стал причиной ДТП в Аккайынском районе. Возле села Рублевки на трассе республиканского значения в кювет слетел грузовик, в салоне которого находились водитель и пассажир.

Силами ДЧС и «Казавтожола» автомобиль благополучно отбуксировали на проезжую часть. Утром того же дня в Тимирязевском районе в снежном плену оказались сразу 3 траспортных средства: легковушка и 2 большегруза.

Спасательная операция длилась недолго: прибывшая на место техника прочистила участок дороги и в итоге освободила автомобили. К счастью, в результате происшествий никто не пострадал. Всего с начала года в области зафиксировано 10 таких случаев.

Мурат Кангужинов, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Учитывая вышеизложенное и в случае осложнения зимних погодных условий для оказания помощи населению ДЧС подготовлено 39 единиц высокопроходимой техники, которая сосредоточена в наиболее снегозаносимых районах области. В готовности находится 14 мобильных групп, созданных из состава ДЧС, ДП, МИО. В их вооружении предусмотрено 28 снегоходов.

Абай Альжанов