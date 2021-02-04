В Военном институте около 20 человек являются ровесниками независимости

Медет Жексенай — достойный пример для подрастающего поколения. Родился и вырос в Восточном Казахстане. После службы в армии получил профессию. Сначала учеба в колледже, затем — в государственном университете имени Шакарима. Как и мечтал в детстве, Медет стал учителем казахского языка и литературы. Проработав несколько лет педагогом, по приглашению он переехал в Северный Казахстан.



Медет Жексенай, офицер отдела воспитательной и социально-правовой работы Военного института НГ РК:

— Я очень рад, что сейчас приходится работать именно в этой сфере. Продолжаю заниматься тем, что приносит мне удовольствие, я преподаю государственный язык курсантам. Признаюсь честно, еще 4 года назад для меня это был совершенно новый опыт, все в диковинку. Но уже освоился.



Медет гордится тем, что родился у истоков становления нашего суверенного государства. Отдает все силы и знания на процветание страны. Ведь оправдывать надежды теперь приходится вдойне, не только перед своими родными и близкими, но и перед своей Родиной.

Медет Жексенай, офицер отдела воспитательной и социально-правовой работы Военного института НГ РК:

— Каждый день я стараюсь делать то, что может пойти на благо моей страны. Я стараюсь воспитать у курсантов чувство патриотизма, любви и уважения к государственному языку. Напоминаю ребятам и о личностных качествах: о доброте, целеустремленности и трудолюбии, и постоянном стремлении к самосовершенствованию.



В целом, сегодня в Военном Институте НГ РК трудятся около 2 тысяч военнослужащих .18 из в этом году вместе с независимостью отметят 30 летений -юбилей.

Анжелика Сычёва