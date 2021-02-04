С начала года более 70 фактов мошенничества зарегистрировано в СК

Полицейские также провели онлайн-брифинг на тему профилактики интернет-мошенничества. Говорили о том, как обезопасить себя от наиболее распространенных схем, используемых интернет-мошенниками и отвечали на вопросы пользователей. По словам стражей порядка, раскрытие таких преступлений занимает много времени. Поэтому они призывают североказахстанцев, проявить бдительность.

Более 100 сотрудников правоохранительных органов обходили квартиры, расклеивали памятки и оставляли буклеты. Особое внимание уделили беседам с пенсионерами, ведь чаще всего именно они попадаются на уловки мошенников. Для проведения акции подготовили 10 тысяч экземпляров памяток, в ходе профилактической акции полицейские рассчитывают обойти все микрорайоны областного центра.



Алибек Габдуллин – первый заместитель начальника УП г.Петропавловска:

— Не каждый гражданин имеет доступ к соцсетям, поэтому мы решили пройтись поквартирно, объяснить каждому; чтобы был контакт между полицейскими и населением. Покупая вещи, через OLX, чтобы звонили по видеозвонку, договаривались только по видеозвонку.

Полицейские призывают жителей региона делиться рекомендациями о профилактике интернет-мошенничеств в соцсетях и мессенджерах. Необходимо предупредить своих пожилых родственников, соседей. При контакте с интернет-мошенниками важно не спешить с принятием решений, делать проверочные звонки в банк, ни при каких обстоятельствах никому не диктовать и не пересылать свои личные данные, сразу сообщать о действиях аферистов в полицию.

Айгерим Муканова