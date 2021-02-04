Совет по этике рассмотрел дело в отношении руководителя отдела физической культуры и спорта Петропавловска

Новости МТРК

20:08 4 Февраля 2021

17 декабря прошлого года в селе Трудовое Аккайынского района Жулдаспаев управлял транспортным средством под градусом. Медосвидетельствование установило легкую степень алкогольного опьянения. Суд приговорил госслужащего к административному аресту на 15 суток и лишил водительских прав на 7 лет. В ходе служебного расследования вину он признал. Члены совета по этике рекомендовали акиму Петропавловска уволить госслужащего с занимаемой должности. Отмечу, в кресле руководителя отдела физкультуры и спорта 36-летний Данияр Жулдаспаев находится почти 4 года.

Айгерим Мукашева

 

Читайте также

Активисты «Qyzyljar — adaldyq alańy» сравнили цены соцзначимых продуктов
С 1 января в Казахстане началось всеобщее декларирование
65 миллионов тенге задолжали неплательщики алиментов в СК
Антикоррупционщики подвели итоги 2020 года в онлайн режиме
Антикоррупционщики рассказали госсужащим об изменениях в Законе
15 января в Нур-Султане состоялась первая сессия Парламента РК 7-го созыва
Д.Колода: Я постараюсь всё доказать не только словами, но и делами
С 1 февраля в СК полностью перешли с аналогового на цифровое вещание
Самые востребованные специальности в РК — учителя и строители
В СК начнут строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей
Специалисты департамента Агентства по делам госслужбы подвели итоги работы
В Петропавловске открылся магазин здорового питания и эко-товаров «Ecoshop»