Совет по этике рассмотрел дело в отношении руководителя отдела физической культуры и спорта Петропавловска

17 декабря прошлого года в селе Трудовое Аккайынского района Жулдаспаев управлял транспортным средством под градусом. Медосвидетельствование установило легкую степень алкогольного опьянения. Суд приговорил госслужащего к административному аресту на 15 суток и лишил водительских прав на 7 лет. В ходе служебного расследования вину он признал. Члены совета по этике рекомендовали акиму Петропавловска уволить госслужащего с занимаемой должности. Отмечу, в кресле руководителя отдела физкультуры и спорта 36-летний Данияр Жулдаспаев находится почти 4 года.

Айгерим Мукашева