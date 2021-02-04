Микрорайон «Береке» развивается стремительными темпами

В жилом комплексе, состоящем из трех многоэтажек, с утра до вечера кипит работа. Возводить «П»-образный дом в микрорайоне Береке начали летом прошлого года. Трудятся на объекте порядка 40 человек. У каждого из них своя задача. Вот такой поддон из 400 кирпичей Юрий Гусельников использует за три часа. Без ловкости рук и опыта здесь не обойтись.



Юрий Гусельников — каменщик ТОО «Лира»:

— Каждая работа сложная. Постоянно смотришь, чтобы углы вязались, чтобы плиты упирались. У нас процесс безостановочный. Постоянно новый раствор подходит новый. Мы успеваем, нормально все.

Пока в одной части многоквартирного дома укладывают кирпичи, в другой — только заливают фундамент. Одна из этих пятиэтажек готова уже на 60%. С остальными, говорят застройщики, возникли проблемы. Из-за них работы пришлось на какое-то время приостановить.

Андрей Радченко- директор ТОО «Лира»:

— Сейчас идет кладка стен. Фундаментные работы еще не закончены, так как попадали дома под снос. На данный момент все проблемы решены, поэтому работы продолжены. Они идут согласно графику. Материалы все отечественные.

В доме общей стоимостью 3 млрд — 300 квартир. Ключи от заветных квадратных метров получат очередники. Новоселье они встретят уже этим летом. Кроме того, в микрорайоне в этом году сдадут еще 2 многоэтажки, это 256 квартир.

Нурболат Мужикенов — и.о. заместителя руководителя главного архитектора г. Петропавловска:

— В мкр Береке строятся 5 многоквартирных жилых домов, три — 100 квартирных. Эти все дома будут арендные.



Также для микрорайона проектируются два 98-квартирных жилых дома. Их строительство начнут весной этого года.

Жанель Бисенбаева