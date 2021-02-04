Что изменится для людей с особенными потребностями

Азамат Сыздыков, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Введение пособия лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью первой группы, вне зависимости от причины инвалидности. Размер ее составит 48 023 тг. Люди, которые ухаживают за ними, вынуждены сидеть дома, соответственно, эта мера поможет им, как-то получать средства.

Материальная помощь в таких случаях никогда не бывает лишней. Многие инвалиды первой группы в Казахстане, в принципе, ею не пользуются, также у большинства из них нет помощников. В нашем регионе из 2279 человек с ограниченными возможностями они есть лишь у 450 (четырехсот пятидесяти). На этом проблемы особенных казахстанцев не заканчиваются. Больше 400 тысяч из них могут работать, но делают это лишь 83 тысячи человек. Не все хотят видеть в своих трудовых коллективах таких сотрудников. Предполагается, что через несколько лет эту проблему в Казахстане помогут решить компенсации для работодателей.

— Аккумулированные средства будут направлены на содействие занятости: субсидирование затрат работодателей, создающих специальные рабочие места; организацию обучения лиц с инвалидностью навыкам, необходимым для трудоустройства; организацию оплачиваемых стажировок лиц с инвалидностью у потенциальных работодателей.

Серик Шапкенов, министр труда и социальной защиты населения РК:

— Перейдем к проблемам особенных детей. В нашей стране до 16 лет все они относятся к категории «ребенок-инвалид» и на группы не делятся. Очевидно, что диагнозы и проблемы у них разные, а размер госпособия, пока, одинаковый, отсюда и огромные «финансовые дыры» в бюджетах семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Их, пусть и частично, но залатают поправки в соответствующее законодательство. Вот еще одна из них.

Азамат Сыздыков, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Это позволит повысить уровень доходов семей, потерявших кормильца и имеющих в своем составе детей с инвалидностью.

В северном Казахстане таких детей больше 2 тысяч, в стране — 94 тысячи. При этом каждая пятая семья с особенным ребенком нуждается в собственном жилье. Будущие поправки помогут решить и этот вопрос.



Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Более 20 тысяч казахстанских семей, которые воспитывают особенных детей, смогут сохранить свою очередь для получения жилья после их совершеннолетия. Пока что, как только таким ребятам исполняется 18 и у них устанавливают 1 или 2 группы инвалидности, они вместе с мамами и папами заново встают в государственный «лист ожидания», чтобы получить заветные квадратные метры. Жилищные условия не улучшаются, а процесс затягивается на годы.

Может, затянется он и с окончательным принятием всех выше озвученных законодательных новелл. Точных дат здесь, пока, нет. Возможно, некоторые из них вступят в силу до лета 2021 года.

Дарья Пышмынцева