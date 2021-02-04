Аким Акжарского района провёл отчётную встречу перед населением

На связи с Талшиком — Петропавловск. На онлайн-отчёте выступает глава акжарцев. Канат Калиев рассказывает об основных направлениях деятельности районного актива в 2020-ом году. Как и в любой работе, были и минусы, и плюсы. Последних больше в строительной сфере. В прошлом году в районе ввели в эксплуатацию 6500 квадратных метров. В 2019-ом, к слову, этот показатель был почти на 20% меньше. Большие силы бросили и на ремонт дорожного полотна.

Канат Калиев, аким Акжарского района:

— В 2020-ом ремонт дорог местного значения проведен на сумму 1 млрд. 40 миллионов тенге. Отремонтировали более 37 километров. Ремонт улиц в населенных пунктах, это более 12 километров, проведен на сумму 154 миллиона тенге.

А еще в районе решали вопрос доступа к чистой питьевой воде. Её подвели к 10 населённым пунктам. Для этого почти на 194 млн тенге отремонтировали сети водоснабжения.

Канат Калиев, аким Акжарского района:

— Уровень доступа населения к качественной питьевой воде составляет 100%. Доступ сел к централизованному водоснабжению составляет 87% в 21 населенных пунктах.



Говорил Канат Калиев не только о положительных моментах. Наш регион-богатый аграрный край. Тем не менее, некоторые сельхозтоваропроизводители используют земли не по целевому назначению. Получается, что сами не сеют и другим не дают. В прошлом году земли изъяли у 28 местных хозяйств. В цифрах это более 100 тысяч гектаров.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Требования закона ужесточились. Если земля не используется 1 год, то возвращаем ее в государственный фонд. Выдавать будем тем, кто на ней работает. Я постоянно говорю, что земля государственная. Если взял, то будь добр, на ней трудиться.

От итогов проделанной работы — к поступившим вопросам от жителей. Одного из акжарцев беспокоит то, что в центральной районной больнице нет детского стоматолога. По словам Кумара Аксакалова, так быть не должно, учитывая удаленность района от областного центра. Поэтому проблему вскоре решат.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы скорее всего примем решение о том, чтобы Акжарская районная больница стала межрайонной больницей, которая будет работать на 2 района. Соответственно, выделим дополнительные средства для того, чтобы усилить маттехбазу. Максимальное количество медуслуг должны оказываться на месте.

Жителей района по-прежнему волнуют проблемы ремонта дорог в сёлах, строительства спортобъектов, сетей водоснабжения и доступа к интернету. Несмотря на положительные изменения в этих сферах, еще есть над чем работать. Глава региона поручил Канату Калиеву взять эти вопросы на вооружение.

Абай Альжанов