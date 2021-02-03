В областном архиве провели онлайн-конференцию

Долгий и тернистый путь к Независимости, наполненный трудностями, победами, кризисами и достижениями. День, о котором лелеяли многие поколения наших предков, наступил 16 декабря 1991 года.

По меркам истории 30 лет — это не много. Однако каждый день, час и даже минута несет в себе непоколебимый труд единого народа. Три декабрьских дня и ночи 1986 года стали одними из таких событий.

Омир Ескали — почетный журналист РК:

— Касым Жомарт Токаев в своем послании поставил четкую задачу по достоинству оценить и всячески популяризовать мужество и подвиг героев Желтоксана. Полной информации о событии до сих пор не собрано. Некоторые документы и вовсе остаются закрытыми. Меня, как гражданина своей страны, это волнует. Потому я начал изучать, анализировать. Так, наша организация имени Нуржана Калиаскарова нашла имена 30 соотечественников, которые, не побоявшись гнева советской власти, вышли на улицы, чтобы защитить честь нации.

Каждый регион мужественно отстаивал свою свободу, погибало немало граждан. Так, в Ишимском восстании 1921 года жертвами стали около 80 тысяч человек, большая часть из них — наши земляки.

Недавно удалось найти уникальную статью М. Жумабаева, в которой говорилось о главной цели восстания.

Заркын Тайшыбай, заслуженный деятель РК, профессор Kozybayev University:

— Хочу процитировать слова М.Жумабаева в статье газеты «Бостандык туы», которую опубликовали в 1921 году. «Королевские тираны, волки в овечьей шкуре. Какова же их цель? Они хотят восстановить былую царскую эпоху, эпоху Колчака. Они хотят захватить фабрики рабочих, земли, как крестьян, так и казахов, и заставить людей страдать.

Объективную историю Казахстана можно узнать, благодаря уникальным документам. В областном архиве их почти 2 млн. Сегодня там провели онлайн-конференцию, на которой общественники обсудили свое видение послания президента «Независимость превыше всего».

Также, сотрудники архива в честь юбилея подготовили стенд из хронологии важных событий страны.

Сауле Маликова — директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Архивисты и молодые специалисты, прочитав и обсудив эту статью, свое видение представили на этом стенде. И этот стенд очень интересен. Здесь представлены первые периоды независимости. Это и принятие гос. символов. Я думаю, они будут интересны всем нашим посетителям.

Архив по праву называют сокровищницей документальной памяти. Каждую неделю, а то и день, сюда попадают уникальные документы, отражающие историю нашего края.

Жанель Бисенбаева