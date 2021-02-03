В Казахстане перепись населения проведут в 2021 году

Новшеством переписи этого года станет внедрение современных цифровых технологий и автоматизация процесса. Собирать данные о казахстанцах будут двумя способами: онлайн и в традиционном формате.

Подомовой обход пройдет с 1 по 30 октября. Из новшеств — интервьюерам выдадут электронные планшеты, которые после передадут в школы в соответствующих регионах.

Первым способом является проведение интернет-опроса на специализированном сайте sanaq.gov.kz, который при помощи виртуального помощника даст возможность респондентам вне зависимости от места нахождения самостоятельно пройти перепись и заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи. Второй — традиционный сплошной обход с соблюдением необходимых санитарных норм будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме. Планируется проведение этих мероприятий в октябре. Кайрат Келимбетов, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК

Айгерим Мукашева