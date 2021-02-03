В Казахстане начали реализацию программы по развитию рыбной отрасли до 2030 года

Важное за неделю

20:44 3 Февраля 2021

Об этом Президенту страны доложил министр экологии, геологии и природных ресурсов, сообщает пресс-служба Ак орды.

По словам Магзума Мирзагалиева в течение 10 лет в Казахстане ожидается увеличение производства рыбы с 9 тысяч тонн до 270. Также главе государства сообщили о перспективах обеспечения водой в наступающий вегетационный период.

По словам министра, из-за низких снегозапасов наша страна вступила в маловодный цикл. Здесь Президент указал на важность цифровизации водных объектов. В течение 5 лет по всей республике предстоит оцифровать 119 каналов.

Кроме того, Токаеву доложили о состоянии геологоразведки, экологического туризма и национальных парков.

 

Айгерим Мукашева

Читайте также

75,5% составила явка избирателей СКО в день голосования
В Петропавловске своей очереди на ремонт кровли ждут 38 многоквартирных домов
15 казахстанцев скончались от COVID-19 за сутки
Новый цифровой ангиограф появился в многопрофильной больнице СК
СКО с рабочим визитом посетил Премьер-министр страны Аскар Мамин
Североказахстанцы участвовали в сессии Ассамблеи народа Казахстана
Аким СКО провел встречу с послом Чехии в Казахстане
Поэтапный переход на латинский алфавит планируется с 2023 по 2031 гг.
СКО. Выборы. Специальный репортаж
1 февраля в СКО приступили к вакцинации от COVID-19
18 тысяч кубов ламинированной фанеры в год будут производить в СК
СКО снова в «красной» зоне по COVID-19