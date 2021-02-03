В Казахстане начали реализацию программы по развитию рыбной отрасли до 2030 года

Об этом Президенту страны доложил министр экологии, геологии и природных ресурсов, сообщает пресс-служба Ак орды.

По словам Магзума Мирзагалиева в течение 10 лет в Казахстане ожидается увеличение производства рыбы с 9 тысяч тонн до 270. Также главе государства сообщили о перспективах обеспечения водой в наступающий вегетационный период.

По словам министра, из-за низких снегозапасов наша страна вступила в маловодный цикл. Здесь Президент указал на важность цифровизации водных объектов. В течение 5 лет по всей республике предстоит оцифровать 119 каналов.

Кроме того, Токаеву доложили о состоянии геологоразведки, экологического туризма и национальных парков.

Айгерим Мукашева