В Департаменте внутренних дел подвели итоги конкурса «Следователь года»

16 лет. Ровно столько Кульмира Жармуканова отдала работе в органах полиции. За её плечами сотни раскрытых преступлений. Столько же спасенных судеб.

Работа дознавателем, признается Кульмира, далеко из легких, но дело, которому она посвящает всю свою жизнь, она очень любит. Поэтому все трудности в работе старший дознаватель воспринимает, как новый стимул к развитию.

Кульмира Жармуканова – старший дознаватель ОП Кызылжарского района:

— По итогам года я признана лучшим дознавателем. Я очень рада, но это не только моя заслуга, но и заслуга руководства: управления дознания, райотдела, заместителя начальника Бахтияра Есимова, который в течение всего года помогал мне.

Стаж Умидбека Фархадова в органах внутренних дел поменьше, чем у предыдущей героини. Из шести лет последние два он находится на передовой в борьбе с криминалом, работая следователем во втором отделе полиции.

За 2020 Умидбек расследовал 95 уголовных дел. Исполнительность и стремление к постоянному самообразованию — главные качества молодого полицейского, отмечают его коллеги.

Кайрат Каражигитов – начальник следственного отделения второго ОП УП г.Петропавловска:

— В своей работе он грамотно использует теоретические знания. На счету старшего следователя немало сложных, многоэпизодных дел, которые требуют усидчивости, трудолюбия. Чертами характера Умидбека являются твердость, целеустремленнность, чувство патриотизма.

За все свои достижения Умидбек благодарен своим родителям и, конечно же, коллегам, которые помогли ему реализоваться в профессиональной сфере .

Умидбек Фархадов , старший следователь второго отдела полиции УП г.Петропавловска:

— Отдельно хочу сказать спасибо своему наставнику – Гульмире Сагитовой, которая учила меня, указывала, подсказывала. Благодаря ей, я научился расследовать уголовные дела, не стопроцентно, но благодаря ей имею хороший опыт.

Профессиональный конкурс — хороший способ дополнительной мотивации сотрудников, а еще своего рода ориентир на лучших , считает начальник департамента полиции Марат Тулебаев. Их в ведомстве проводят ежегодно.

Анжелика Сычёва