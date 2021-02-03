Полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу в поликлинике

1 февраля на пульт «102» из медицинского учреждения позвонил мужчина.

Пенсионер решил не сдавать куртку в гардероб и оставил её в коридоре без присмотра. Когда вышел из кабинета врача, увидел, что верхней одежды, а вместе с ней и смартфона «Huawei» нет. Сумма ущерба составила 120 тысяч тенге.

Искать похитителя стражам порядка пришлось недолго. Записи с камер видеонаблюдения запечатлели мужчину, который выходил из медучреждения со свёрнутой курткой в руках, схожей по описанию с пропавшей.

Воришкой оказался ранее судимый 52-летний житель областного центра без определённого места жительства. По словам задержанного, в поликлинику он обратился для получения медуслуг, а увидев куртку, не смог удержаться от соблазна.

Найденный в кармане телефон он хотел продать. Полицейские ведут расследование по статье «Кража». Похищенные вещи изъяли, после следственных действий их вернут владельцу.

Абай Альжанов