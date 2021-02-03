Отчётная встреча акима Уалихановского р-на прошла в онлайн-формате

Отдалённый район со слабо развитой инфраструктурой. Такой стереотип сложился об Уалихановском районе из-за плохих дорог и отсутствия сотовой связи и интернета. Тем не менее район развивается, условия жизни улучшаются, говорит глава уалихановцев.

Большую работу для этого проделали в 2020 году. Отремонтировали чуть больше 50 км дорог, в 10 селах установили системы очистки воды, вопрос с освещением закрыли в 70% деревень. Ещё в пяти сёлах, наконец, появились сотовая связь и интернет.

Для 4 тысяч жителей ноутбуки и сотовые телефоны перестали быть бесполезным аксессуаром. В общем, поработали в 2020 хорошо, не собираются сбавлять темп и в этом году.

Кайрат Пшенбаев, аким Уалихановского района:

— На этот год мы разработали ПСД на все центральные улицы Кишкенеколя. И мы разрабатываем ПСД на улицы, на окраине которые находятся. Даже если не будет получено средств из республиканского и областного бюджетов, мы проведём эту работу за свой счёт.

Но сельчанам, по сути, не так важно, откуда средства. Главное, что дороги приведут в порядок. На ремонт тех, что в Кишкенеколе выделили 563 млн тенге. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году.

Жители других сел района ждут такой же поддержки. Речь о дорогах, которые соединяют населённые пункты.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Первостепенная задача — отремонтировать 50 км дороги от Даута до Кишкенеколя. Этот участок на балансе «Казавтожола». Компания уже получила указание. В этом году они должны начать работу.

От Кишкенеколя через Тельжан, Мортык, Амангельды до Каратерека. Этот участок полотна в плачевном состоянии. За звание худшей дороги с ней могут побороться участки от Ондириса до Мырзагула и от Коктерека до Кайрата. Там тоже нужен ремонт.

Только вот сделать все работы сразу бюджет не позволяет. Хоть и поэтапно, но дороги восстановят, отметил Кумар Аксакалов. Постепенно в Уалихановском районе решают и проблему с водоснабжением. Сейчас из 27 населенных пунктов 25 имеют централизованную систему.

Теперь стоит задача завести воду в каждый дом. Для этого в 2021 году разработают ПСД на строительство водонапорных башен в 6 сёлах.

Кумар Аксакалов — аким Северо-Казахстанской области:

— В прошлом году выделили 524 миллиона тенге, чтобы подвести воду к сёлам Каратал и Кулыколь. В этом году используя метод санации, то есть «труба в трубу» мы приведём в порядок разводящие сети в этих деревнях. Так вода будет в домах, что очень удобно для жителей. Всё это мы профинансируем.

Большую работу предстоит проделать и в отрасли сельского хозяйства. Потенциал у района огромный. Но полностью его не используют, говорит глава региона. Подтверждают это и сами жители.

Один из уалихановцев поднял вопрос об изъятии неиспользуемых земель. Пока гектары от нерадивого агрария передадут тому, кто хочет и может работать, проходят годы.

Кумар Аксакалов сообщил, что скоро эту проблему решат, работа по изъятию будет идти быстрее.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Земля будет конфискована у предпринимателей, которые не работали на ней в течение года. Соответствующие поправки поддержаны депутатами и Президентом. Это очень хороший механизм.

Поднимали уалихановцы на онлайн-встрече и проблемы в сфере образования. В Кишкенеколе только одно дошкольное учреждение, которое находится в частной собственности.

Нужен детский сад, говорят сельчане. Кумар Аксакалов поручил Кайрату Пшенбаеву решить этот вопрос.

Айгерим Мукашева