96 тысяч смертей от КВИ зарегистрировано в мире за 7 дней

Всего с 22 по 28 января COVID-19 диагностирован почти у 4 млн человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, это на 13% меньше, чем в период с 15 по 21 января.

По оценкам экспертов, тенденция сокращения количества инфицированных наблюдается третью неделю подряд. Особенно она заметно в странах Африки и некоторых регионах Европы.

Спад заболеваемости зафиксирован и в соседней России. Что касается нашей страны, то за прошедшие сутки положительным тест на COVID-19 оказался у 1228 человек, 76 из которых -североказахстанцы.

Жанель Бисенбаева