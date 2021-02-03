96 тысяч смертей от КВИ зарегистрировано в мире за 7 дней

COVID-19: Казахстан

20:29 3 Февраля 2021

Всего с 22 по 28 января COVID-19 диагностирован почти у 4 млн человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, это на 13% меньше, чем в период с 15 по 21 января.

По оценкам экспертов, тенденция сокращения количества инфицированных наблюдается третью неделю подряд. Особенно она заметно в странах Африки и некоторых регионах Европы.

Спад заболеваемости зафиксирован и в соседней России. Что касается нашей страны, то за прошедшие сутки положительным тест на COVID-19 оказался у 1228 человек, 76 из которых -североказахстанцы.

 

 

Жанель Бисенбаева

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