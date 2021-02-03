777 медицинских работников получили вакцину «Спутник V» за два дня в СКО

Наталья Помазанова — врач-инфекционист с 15 летним стажем. За все годы работы ей приходилось спасать немало человеческих жизней. Но самый сложный этап в профессиональной деятельности связывает с пандемией.

В марте прошлого года Наталью перевели в инфекционное отделение первой городской больницы. Именно она зарегистрировала первого пациента c covid-19 в нашем регионе.

Наталья Помазанова, врач-инфекционист первой городской больницы:

— В наш стационар первой городской больницы ежедневно поступают большое количество пациентов. Они поступают в среднем и сложном состояниях. Пациенты разные, особенно тяжелые -это те, у кого есть какие-то хронические заболевания : диабет, сердечно-сосудистые, онкологические. Также поступают и пожилые люди, у которых слабый иммунитет. Им вообще приходится нелегко.

Коронавирус не выбирает людей по социальному статусу, служебному положению, полу или возрасту, говорит Наталья. В зоне риска каждый, поэтому, считает, что прививаться нужно всем. Такого мнения придерживается и её коллега Галия Сыздыкова.

Галия Сыздыкова, врач-инфекционист первой городской больницы:

— При любом инфекционном заболевании самый верный профилактический метод- вакцинация. В том числе и профилактика коронавирусной инфекции. Течение болезни может быть абсолютно непредсказуемым: от очень легкого до очень сложного. Сегодня мы пришли, привились. Вакцина не живая , не активированная, бояться абсолютно нечего.

За два дня вакцину «Спутник V» получили 777 медицинских работников. 235 из них провакцинировались в первый день.

Анжелика Сычёва