245 обращений от горожан по вывозу снега поступило в центр «Ikomek»

Последние сутки принесли в областной центр немало осадков. Горожане, проживающие в частном секторе, регулярно выходят во дворы с лопатами чистить снег.

У Юрия Игнатова двухэтажный дом. Чтобы избежать сугробов на своем участке, он ежедневно чистит двор. Говорит, так совмещает полезное с приятным. Физические нагрузки полезны для здоровья.

Помогают горожанам в такой работе и коммунальные службы.

Юрий Игнатов, житель г.Петропавловска:

— Машины проезжают у нас. Снег чистят. В этом году уже 2 раза подряд работали. В этом месяце вычищали. Подгребали к забору снег, а мы сами потом с лопатами вышли. Нареканий нет. Они везде очистили.

Правда, есть и те, кто не удовлетворен работой коммунальщиков. Любовь Швец живёт по адресу: улица Урицкого, 27. Она возмущается тем, что во время работы бригада оставила кучу снега прямо перед её домом.

После этого случая долгое время она не могла открыть ворота.

Любовь Швец, жительница г.Петропавловска:

— В прошлом году такой бардак был и в этом году. Здесь идёт канава и мостик. Зачем туда лезть? Почему снег к воротам сгребли? — Потом снег вы сами очищали? -Сугробы, которые остались, я сама откидала.

Все жалобы и обращения горожан, касающиеся уборки снега улиц, поступают в ситуационный центр «Ikomek». Единую службу, к слову, запустили 2 года назад.

Её принцип работы прост: как только к специалистам поступают заявки, их сразу отправляют в коммунальную службу. После чего, последние выезжают на проблемные адреса.

Никита Фефелов, аналитик службы «Ikomek-109»:

— Ежедневно в ситуационный центр поступают большое количество обращений. Зимой много обращений по очистке снега. Всего поступило 245 обращений по вывозу снега. Все они были отработаны.

Снегоуборкой в Петропавловске занимаются порядка 20 предприятий. В их арсенале 300 единиц спецтехники.

Абай Альжанов