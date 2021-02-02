В пяти исправительных учреждениях области установили 8 электронных терминалов

Если раньше заявление, ходатайство или жалобу осужденные писали от руки, то теперь всё это можно сделать с помощью электронного терминала. Быстро, удобно и доступно, говорит Нина Скрипник. В скором времени женщина планирует через такую справочную установку подать на условно-досрочное освобождение.

Нина Скрипник — осужденная исправительного учреждения ЕС 164/6:

— Это ускоряет процесс, исключает бумажную волокиту. Хотелось бы сказать нашему государству большое спасибо, что не забывают нас и дают такую возможность.

Такое нововведение оптимизирует работу, позволит в короткие сроки рассмотреть обращения, обеспечит открытость и беспрепятственность подачи жалоб в любой государственный орган. Чтобы подать заявление, осужденным нужно внести свои персональные данные и подтвердить их отпечатками пальцев. Списки уже включили в электронную базу.

Роза Жолаушинова — помощник прокурора СКО:

— Жалобы будут автоматически направляться в прокурору и в органы уголовного преследования, о применении пыток в антикоррупционную службу, о превышении должностных полномочий — в подразделения собственной безопасности ДП, на действия других осужденных — в территориальные отделы полиции. Оборудование размещено в общедоступных местах, с соблюдением всех санитарных норм и под непрерывным видеонаблюдением. Исключен контроль администрации.

В пяти исправительных учреждениях области установили 8 таких терминалов. Стоимость одного аппарата составляет 600 тысяч тенге.

Алишер Ашимов