В Петропавловске 20-летний горожанин украл из ломбарда золотую цепочку

В полицию Петропавловска обратилась работница одного из ломбардов. 29 января к ней зашел молодой человек и решил примерить цепочку весом 26 граммов. Как только товар оказался в руках, он бросился наутёк.

Золотое украшение выставили на витрину за 555 тысяч тенге. Полицейские вышли на воришку быстро. Им оказался ранее судимый петропавловец. На момент совершения преступления он находился в розыске за кражу.

Ерболат Каптаев — заместитель начальника отдела криминальной полиции УП г.Петропавловска:

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции был установлен ранее судимый 20-летний житель областного центра. Он был задержан, дал признательные показания. В настоящее время золотое изделие изъято. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УП города Петропавловска.

Злоумышленник скрывался от стражей порядка у знакомого.

Задержанный:

— Зашел в ломбард. Увидел цепочку, взял, ушел. Убежал, точнее. Пошел к коллеге. Под его удостоверение заложили цепочку золотую.

Это доказывает залоговый билет, который полицейские нашли у подозреваемого. Цепочку парень сразу обменял на деньги. Сейчас решается его дальнейшая судьба. Всего с начала года в СКО зарегистрировано 6 грабежей.

Дарья Пышмынцева