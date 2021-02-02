Погода в феврале: что ждать североказахстанцам

Айгерим Муканова, корреспондент:

— Начало последнего месяца зимы в 2021 обещает быть таким же тёплым, как и в прошлом году. Сегодня на столбике термометра -9 градусов. В ближайшие дни по прогнозам синоптиков февраль порадует североказахстанцев теплом. Но ожидаются осадки, гололёд и метель.

3-4 февраля также ожидается туман. Ветер юго-западный, порой его порывы могут достигать 25 метров в секунду. В первой декаде месяца ожидается потепление, температура ночью будет достигать 12 градусов ниже нуля, лишь местами столбик термометра опустится до минус 17. В конце декады синоптики прогнозируют похолодание.

Файруза Билалова, инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Средняя за месяц температура воздуха ожидается 13-15 градусов ниже нуля. Это выше нормы на один градус. Ложбина атлантического циклона, смещаясь на территорию Северо-Казахстанской области с запада на восток, принесёт с собой осадки в виде дождя и снега, гололёд, низовую метель, усиление ветра, а также повышение температуры воздуха.

Метель ожидается и в начале второй декады месяца. По прогнозам синоптиков, середина февраля будет тёплой. Ночью температура будет держаться в пределах минус 20…25 градусов, днём 8…13 ниже нуля. Местами ожидается и вовсе нулевая температура.

Файруза Билалова, инженер -синоптик филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В третьей декаде предполагается постепенное понижение температуры воздуха ночью. До 18-23, местами 28 мороза. Днём до 10-15, местами 18 градусов мороза.

Осадков в последнем месяце зимы ожидается больше нормы, она составляет 10-18 мм.

Айгерим Муканова