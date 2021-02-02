Борцы с коррупцией и общественники мониторят зимнее содержание дорог

Село Берёзовка — пригородный населённый пункт. Проходит здесь трасса областного значения. Её обслуживанием занимается ТОО «Петропавл жолдары».

Борцы с коррупцией и общественники прибыли на место, чтобы убедиться, добросовестно ли подрядчик выполняет свои обязательства по зимнему содержанию дороги.

Рустам Ахметов, главный специалист управления пассажирского транспорта и автодорог СКО:

— Автодорога КТ-50 «Петропавловск- Барнёвка-Ташкентка-Долматово». Её протяженность 52 километра. Занимаемся зимним содержанием дорог.

Нареканий и замечаний по очистке проезжей части и обочин от снега у комиссии не возникло. Единственный недочёт- сугробы у остановочного павильона возле села.

Такая картина сложилась и на участке трассы возле сёл Ташкентки и Пресновки Кызылжарского района. Дорогу подрядчик обслуживает качественно, но, об очистке снега на остановках, видимо, забыл.

Евгений Осмехин, главный инженер ТОО «Петропавл жолдары»:

— Сначала мы обеспечиваем проезд, сбрасываем валы. После этого выходит бригада, которая вручную очищают остановки, знаки. Снег падает регулярно зимой, вероятно, это не заметно, но мы работаем. Обслуживаем 2000 километров дорог. График работы зависит от погоды, как выпадает снег.

Подрядчик пообещал, что проблему устранят в ближайший срок. Всего в Кызылжарском районе насчитывается 5 автодорог областного значения. Протяженность сети- 156 километров. На их летнее и зимнее содержание в этом году выделили более 53 миллионов тенге.

Алибек Набиев, менеджер проектного офиса «Qyzyljar- adaldyq alany»:

— Напоминаем североказахстанцам об интерактивной карте открытых бюджетов. Там они могут оставить свои жалобы с отметкой населенного пункта. Оставить обращение можно на номер общественного контроля 87075641424. Их обращения рассмотрим в ближайшее время.

Общественный контроль проходит в рамках проекта «Сапалы Жол». В прошлом году антикоррупционщики и активисты выезжали в районы 25 раз. Работу в этом направлении продолжат и в 2021-ом.

Абай Альжанов