Аким СКО провел встречу с послом Чехии в Казахстане

Самые плодородные земли страны, на которых собирают в среднем по 4,5 млн тонн зерновых. Это четверть всего республиканского каравая. Презентацию СК Кумар Аксакалов начал с сельскохозяйственного потенциала.

Знакомы с возможностями этой отрасли и представители Чешской Республики. Они ежегодно закупают у нас лён, рапс и подсолнечник.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы берем у вас живой скот, знаем хорошую породу -симментальскую. В 2019-м году у нас 22 хозяйства приобрели племенной скот их Чехии. Эта работа продолжается.

И в этом вопросе у нашей стороны есть предложение. Чтобы не вести племенных бурёнок из Чехии, можно их выращивать здесь. Кумар Аксакалов предложил открыть в СК генетический центр.

Нужны инвесторы, и будет неплохо, если чешская сторона станет сотрудничать. Тем более, учитывая темпы развития животноводства, открытие такого центра — вопрос времени. Обороты в нашей области набирает и обрабатывающая отрасль.

Глава региона рассказал о производстве биоэтанола, который в Европе сейчас пользуется спросом. Североказахстанский завод по глубокой переработке зерна готов к сотрудничеству и возможному экспорту. И такая вероятность есть.

Экономика Чешской Республики строится на обрабатывающей промышленности. То есть страна заинтересована в новых и перспективных проектах и готова инвестировать.

Рудолф Гикл, Чрезвычайный и Полномочный посол Чешской Республики в Казахстане:

— Около 900 млн — 1 млрд долларов в год, в основном торговля приходится на нефть из Казахстана. Где-то две трети — одна треть наш экспорт.

Во время встречи североказахстанская и чешская стороны нашли несколько точек соприкосновения. Речь о проектах, которые интересны, а главное, выгодны обеим странам.

Один из них касается рыболовства. Из 6 тысяч озёр Казахстана половина в нашем регионе. И большинство из них богаты экологически чистой рыбой.

Но, на севере страны её не так много потребляют, предпочтение отдают мясу. А вот полезного фосфором продукта в рационе крайне мало.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Морскую везти, опять-таки далеко. За тридевять земель. Здесь можно выращивать и перерабатывать. Но пока таких бизнесменов мы не видим, которые могли бы взяться за эту работу. Приглашаем чешских бизнесменов.

В целом, наша область может предложить ряд проектов, которые касаются экологически чистой продукции. Безопасная, без химии и ГМО — сейчас это мировой тренд.

В нашей области развивается переработка молока, а в перспективе и яиц. Некоторые страны уже заинтересовались. Во время встречи интерес проявил и чешский посол.

Наша область готова предоставить площадку для работы, помочь с коммуникациями. А ещё на нашей стороне логистика. СК связывает Дальний Восток и Европу. 70% проходящего через нашу страну грузов пересекают границы области.

Да и с инвесторами, в том числе и с иностранными, работать не впервой. Мировые гиганты зашли в регион благодаря СЭЗ.

Нурбек Кожахметов, директор ТОО «Специальная экономическая зона «Qyzyljar»:

— Инвесторам предоставляется территория под субзоны. Туда подводятся электроэнергия, водо- и теплоснабжение, канализация, благоустройство, ограждение территории и подъездные пути. Деятельность участников СЭЗ предполагает освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога, земельного, налога на имущество, платы за использование земельным участков и таможенных пошлин, а также упрощённый порядок найма иностранной рабочей силы.

Идём навстречу каждому инвестору, говорит Кумар Аксакалов. В пример привёл компанию «Claas». Требований у немецких бизнесменов было немало, выполнили все. Сейчас другие компании Германии стали к нашей области «приглядываться».

Аналогичную схему работы аким области предложил и чешскому послу. Можно запустить по одному проекту в отрасли животноводства, растениеводства и переработке. Европейская сторона согласилась.

В завершение встречи Кумар Аксакалов и Рудолф Гикл обменялись подарками. Чешское стекло, а взамен картина с белоствольными. Их красотой посол был впечатлен, говорит, без устали фотографировал. В СК он впервые.

Айгерим Мукашева