8 млрд тг выделено на строительство учебно-лабораторного корпуса Kozybayev University

Делать первые шаги в науке, получать знания и совершать новые открытия. Всё это в скором времени будет доступно в учебно-лабораторном центре Kozybayev University. Его строительство началось еще в мае прошлого года.

На проект в 11 этажей и общей площадью почти 19 тысяч квадратных метров выделили более 8 млрд тенге. Трудятся здесь порядка 30 человек. От графика, признаются строители, немного отстают.

Причина -сильные морозы, из-за которых может не сработать или вовсе поломаться техника. Упущенное уже навёрстывают, докладывает начальник участка. По его словам, сдадут новый комплекс в установленный срок.

Сергей Казаченко- руководитель участка ТОО «Вершина»:

— Весь январь у нас отрицательные температуры были, отставали. Выбирали дни для работы. В минус 25 мы технику не запускаем. При сильном морозе предусматриваем график: строители час работают и 15 минут отдыхают, греются и восстанавливаются.

Еще один крупный проект- общежитие. Строят его для студентов колледжа сферы обслуживания с прошлого августа. Комнаты в современном стиле, буфет и прачечные- всё, что нужно для комфорта.

На здание планируют потратить около 900 млн тенге. Материалы выбирают тщательно и только отечественного производства.

Сергей Поддубов- руководитель участка ТОО «ТОИР»:

— Перед тем, как запустить работу, проходят проверку входного контроля. На лаборатории ТОО «Стадия» постоянно мониторят, проверяют все конструкции, входной контроль. Обязательно соответствие качества, геометрические размеры.

Завершить строительство планируют через полгода. Уже к лету новое общежитие распахнет двери для первых постояльцев.

Жанель Бисенбаева