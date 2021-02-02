235 североказахстанцев получили прививки от коронавируса за прошедшие сутки

Одними из первых в нашем регионе, как и в целом по республике, вакцинируются те, кто в особой зоне риска — медицинские работники. Заместитель главного врача многопрофильной городской больницы Руслан Тасов тоже в первых рядах.

Перед самой процедурой наравне с остальными участниками прививочной кампании доктор прошел подготовительные этапы.

Руслан Тасов , заместитель главного врача многопрофильной городской больницы:

— Пришли, сразу же терапевт собрал анализы, данные о заболеваниях: если ли хронические, есть ли аллергия. Все было это заполнено в анкету. После этого сделали мониторинг артериального давления и температуры, и только после получили разрешение на вакцинацию.

Разрешение на укол «Спутник V» получила и коллега Руслана Тасова Маржан Койшина. Она работает медсестрой в инфекционном стационаре в той же больнице. Каждый день Маржан приходится иметь дело с ковидными пациентами.

Среди них немало тех, у кого болезнь сопровождается серьезными осложнениями. Видела она, как некоторые из них умирали. И это стало для нее настоящим испытанием. Потому она уверена, что пройти процедуру вакцинации следует обязательно.

Маржан Койшина, медсестра первой категории многопрофильной городской больницы:

— Антиковидная вакцина — самый действенный способ борьбы со страшным недугом. Причем, важно знать, ставить прививки нужно не только медицинским работникам, вакцина нужна всем. Ничего страшного в процедуре нет. Бояться нечего.

Особенно тех симптомов, которые появляются у привитых в течение первых 3-х дней после укола. Это повышение температуры тела, головная боль, покраснение и зуд, общая утомляемость. Это ничто иное, предупреждают врачи, как естественная реакция на инородные вещества, которые попадают в организм пациента.

Сабира Даирова, заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники №3:

— После вакцинации должен находиться 30 минут в поликлинике, и в течение 3 дней они будут держать нас в курсе. Как только признаки появятся, они должны будут доложить нам обо всем.

Через 21 день для закрепления результата медработники получат еще один укол «Спутник V». Всего на базе 3 городской поликлиники организовано 2 прививочных пункта. В течение 1,5 суток через них прошли почти 90 человек.

Анжелика Сычёва