Свыше 2,5 миллионов тг выманили интернет-мошенники у петропавловца

Правоохранительные органы

20:40 1 Февраля 2021

Псевдосотрудник службы безопасности банка позвонил 66-летнему мужчине и заявил, что с его счёта кто-то пытается вывести деньги. Злоумышленник попросил пин-код горожанина для остановки этой операции.

Чтобы убедить североказахстанца, мошенник назвал сумму денег, которые находились на его счету, а также перечислил несколько последних финансовых операций. Это убедило мужчину, он продиктовал пин-код и потерял все накопления, после чего обратился в полицию.

Стражи порядка просят жителей региона проявлять бдительность, не поддаваться панике. Получив подобный звонок, нужно прекратить общение и сразу же лично обратиться в банк. Если вы стали жертвой интернет-мошенничества, как можно быстрее сообщите об этом в полицию.

Пока остаётся констатировать: мошенники могут иметь доступ к конфиденциальной информации. Чтобы войти в доверие, они называют имя и возраст, ИИН и домашний адрес жертвы, состояние банковского счёта. Тем не менее, для доступа к деньгам им требуется пин-код карты или разовый пароль из sms-сообщения. Чтобы добиться этих сведений, они оказывают психологическое давление. Настойчиво не рекомендуют обращаться в банк лично. Разговаривают напористо, агрессивно, могут даже угрожать.

Руслан Сыздыков начальник второго ОП УП г.Петропавловска

 

 

Дарья Пышмынцева

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