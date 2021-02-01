Североказахстанцы стали чаще отказываться от домашних животных

Пушистые, любопытные, мокроносые. Команду МТРК четвероногие обитатели приюта «Шанс на жизнь» встретили оживленно и радостно. Каждый громко поздоровался и попозировал.

В какой-то момент началась настоящая борьба за внимание нашего оператора. Простого, человеческого. Его здешним четвероногим очень не хватает, дефицит любви читается в их глазах. Сами питомцы, кажется, готовы дарить ее бесконечно, несмотря на то, как с некоторыми из них поступили.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Эта пятнистая красавица по кличке Снежа в приюте одна из новеньких. Ее привезли сюда примерно 3 месяца назад, очень забитой и запуганной. Сейчас она легче идет на контакт, может дать лапу, если попросишь. Но, все же, новых людей боится. Почему от такой малышки отказались хозяева — загадка.

Ольга Лапшакова, владелица приюта «Шанс на жизнь»:

— Это Аза. Нашли мы ее на колхозном рынке, она гуляла среди людей. У нее было выпадение матки. В машину не могли ее посадить, так как она вела себя агрессивно. Пришлось нам ее сюда вести пешком.

Жестокая собачья жизнь, которую они не заслужили. В этом приюте сейчас находятся около 200 четвероногих. Наполовину меньше живут за городом, в основном, это хвостатые с тяжелыми травмами.

Бездомных братьев наших меньших регулярно сбивают машины или подстреливают люди, которые находят это забавным. Таких историй здешние работники знают слишком много.

Ольга Лапшакова, владелица приюта «Шанс на жизнь»:

— Круглогодично, даже щенки бывают зимой. В такие морозы их люди выбрасывают на помойку замерзать. То не охранник, то переезжаем, уезжаем, вот и бросают животных. Бывает, что берут и возвращают.

Мы в ответе за тех, кого приручили. Делать это долго, к сожалению, способны не все. Приют «Шанс на жизнь» существует за счет пожертвований. В январе «с миру по нитке» здесь собрали 386 тысяч тенге.

Ряды брошенных четвероногих пополняются регулярно. Расходы растут. Государство помогать не стремится, рассказала Ольга Лапшакова. Но, начатое 8 лет назад дело, она бросать не собирается. Женщина не из тех, кто равнодушно пройдет мимо.

Если бы все так относились к братьям нашим меньшим, они бы не оставались одинокими, голодными и брошенными. Пандемия повлияла на сознание некоторых казахстанцев, которые из-за страха заразиться COVID-19 от своей кошки или собаки, решали просто от них избавиться.

Владельцы североказахстанских приютов с таким не сталкивались. Не было подобных случаев и в практике ветеринарного врача Евгения Мищенко.

Евгений Мищенко, руководитель ветеринарной клиники:

— Самые первые вопросы задавали полицейские. Начальник центра кинологической службы, сотрудники правоохранительных органов именно потому, что на службе стоят собаки. Сами они мутировать, переносить и заражать человека ни в коем случае не могут. Из гражданского населения вопросы время от времени возникают, но, как правило, это не носило радикальный характер, чтобы усыпить или выбросить животное.

Североказахстанцы консультировались, получали ответ на свой вопрос и закрывали эту тему. Что касается усыпления братьев наших меньших, такой радикальный запрос от владельцев кошек и собак Евгению Мищенко периодически поступает. Подобных услуг его клиника не предоставляет.

Евгений Мищенко, руководитель ветеринарной клиники:

— Пристраиваем в те же приюты. Через него уже как-то отправляем. Стараемся это сделать. Возможности приютов не резиновые. Поэтому беседы проводим.

Хорошо, когда от такой беседы есть эффект. Но судя по тому, как часто каждый из нас видит бездомных четвероногих на городских улицах, людей, которые готовы бросить питомцев на произвол судьбы, очень много.

Дарья Пышмынцева