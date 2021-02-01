12 февраля в 11 часов состоится отчетная встреча акима СКО в онлайн-формате

Заявить о проблеме или задать вопрос акиму области. Такая возможность у североказахстанцев будет во время отчётной встречи Кумара Аксакалова.

Она пройдёт 12 февраля в 11 часов утра. В этом году в онлайн-формате. Прямая трансляция выступления главы региона пройдет на официальном сайте акимата СКО, в социальных сетях Facebook и Instagram, на областных телеканалах. 12 февраля с 11 до 12 часов будет работать Call centr 8(7152) 35-00-07.

Кроме того, все желающие могут задать вопрос заранее по телефону 8(7152)34-02-04 или отправить на аккаунт Qumar Aqsaqalov в социальных сетях Facebook и Instagram. Кроме этого, работает телеграмм-бот.

Для сбора вопросов, замечаний и предложений в акиматах области, всех районов и Петропавловска установили специальные ящики. Сбор вопросов завершится 9 февраля.

8(7152) 35-00-07

8(7152)34-02-04

@Esepskobot ))

Айгерим Мукашева