12 февраля в 11 часов состоится отчетная встреча акима СКО в онлайн-формате

Новости МТРК, Власть

20:49 1 Февраля 2021

Заявить о проблеме или задать вопрос акиму области. Такая возможность у североказахстанцев будет во время отчётной встречи Кумара Аксакалова.

Она пройдёт 12 февраля в 11 часов утра. В этом году в онлайн-формате. Прямая трансляция выступления главы региона пройдет на официальном сайте акимата СКО, в социальных сетях Facebook и Instagram, на областных телеканалах. 12 февраля с 11 до 12 часов будет работать Call centr 8(7152) 35-00-07.

Кроме того, все желающие могут задать вопрос заранее по телефону 8(7152)34-02-04 или отправить на аккаунт Qumar Aqsaqalov в социальных сетях Facebook и Instagram. Кроме этого, работает телеграмм-бот.

Для сбора вопросов, замечаний и предложений в акиматах области, всех районов и Петропавловска установили специальные ящики. Сбор вопросов завершится 9 февраля.

8(7152) 35-00-07
8(7152)34-02-04
@Esepskobot ))

 

Айгерим Мукашева

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