1 февраля в СКО приступили к вакцинации от COVID-19

Североказахстанцы:

— Я за вакцинацию! Не у всех же иммунитет образуется. Надо вакцинировать. По желанию, конечно. Объявили, что будет бесплатно. Но если и платно будет, я привьюсь.

— Вакцина вроде уже опробована. Массового падежа нет у населения. Всё нормально, я считаю. Это всё фейки, преувеличения, что вакцина такая-сякая.

— По интернету слышим много всяких мнений. А у нас в городе же не было ещё такого. Даже не могу сказать.

— Я за вакцинацию. Этот карантин только усугубляет ситуацию и насчёт работы, и учёбы. Все хотят вернуться в колледж. Все хотят вернуться к нормальной жизни. И я думаю, у меня все друзья «за». Чтобы скорее всё это прекратилось.

Во время нашего опроса, попадались горожане, которые за вакцинацию. И большинство из них, согласны даже за укол здоровья заплатить, если придётся. Но, естественно, есть и те, кто против прививки от коронавируса. И они имеют полное право от неё отказаться.

Вакцинация — дело добровольное. Массовая кампания в Казахстане началась 1 февраля. Почти год наша страна борется с вирусом. И пока самым эффективным оружием является вакцина.

В Казахстане наконец поставили первую прививку от covid-19. Правда, российского производства «Спутник V». В числе первых привился главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов.

Сообщил, что никаких неприятных ощущений после процедуры не испытывает. Главный санврач нашей области Асет Жуматаев тоже прививку поставил. Сделал это и глава полицейского ведомства Марат Тулебаев, а ещё замруководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— Самочувствие после вакцинации хорошее. Чувствую себя прекрасно. Сам укол и введение безболезненное. Не больнее, чем забор крови из пальца. Мы планируем привить 1100-1200 медработников. Приоритет у сотрудников инфекционных отделений. Естественно, не воспрепятствуется привитие медработников, не задействованных с кви.

На следующих этапах прививочной кампании вакцину получат оставшиеся медики, педагоги, полицейские и лица с хроническими заболеваниями.

Сейчас в нашу область доставили первую партию — 1200 доз. Во всех районах и Петропавловске работают прививочные кабинеты.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Первый компонент мы получаем. После 21 дня получаем второй компонент. Данная вакцина состоит из 2 компонентов по 0,5 мл доза. Ежемесячно с апреля по июнь у нас по 600 доз будет поставляться с Карагандинской фармацевтической компании. Потому с апреля планируется ввод казахстанской вакцины QazCovid-in.

Эта партия вакцины российского производства. С 15 февраля бороться с коронавирусом будет и «Спутник V», который выпустят на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.

В феврале там произведут 112 тысяч доз, в марте — 150, с апреля по июнь — ежемесячно по 600 тысяч. А ещё в апреле в оборот войдёт и отечественная вакцина QazCovid-in.

Во всяком случае, так планируют. Сейчас идёт третья завершающая стадия испытаний. Стоит отметить, до конца года число защищённых вакциной казахстанцев должно достигнуть 6 млн.

Айгерим Мукашева