В ботаническом саду впервые за 60 лет плодоносит золотой мандарин

Такого активного плодоношения каламондина в местном ботаническом саду ждали больше полувека. В 1960-м году маленький отросток золотого мандарина, так называют эти плоды в народе, в оранжерею привез её первый директор Равиль Рязапов.

Куст, выращенный в тепличных условиях, сегодня достигает в высоту почти двух метров. В этом сезоне цитрусовые приятно удивили работников сада. Вместо привычных 3-4 плодов растение принесло в 10 раз больше. И это при том, что зима в этом году у нас очень холодная.

Артур Рязапов, директор ботанического сада:

— Одновременно происходит цветение и, собственно, плодоношение. Буквально за последнюю неделю появилось много плодов. До этого всё было зелёное. Куст может давать плоды в зависимости от ухода, от количества солнечных дней. В диаметре плоды могут быть от 4 см до 7 . Чем хуже условия , чем хуже плоды.

Условия в оранжерее как для цитрусовых, так и для остальных растений стараются создать максимально приближенные к естественным : влажность от 70 до 90 %, температура — от 20 до 25 градусов, плюс ко всему постоянное обогащение почвы азотом, фосфором и калием.

Какой же он на вкус этот золотой мандарин? Отличить его от тех, что лежат на прилавках наших магазинов, практически невозможно, рассказывает Артур Рязапов, разве что горечи в мякоти больше, а вот кожура, наоборот, слаще. К слову сказать, на родине цитрусового, в Юго-Восточной Азии его едят вместе с коркой.

Анжелика Сычёва, корреспондент:

— Плодоносит впервые в этом году и папайя. В оранжерею её привезли два года назад из Доминиканы. Растение ботаническому саду подарил житель областного центра. Впервые папайя зацвела прошлой осенью. Правда, плоды, а их здесь 5 , еще не созрели. В естественной среде для этого им требуется 8 месяцев. В тепличных условиях чуть больше.

Кстати, папайя — очень интересное растение. Отнести его к овощам или фруктам до сих пор не может ни один ученый. Но, этот факт не столь важен, ведь плоды её имеют уникальные полезные свойства для организма человека.

Артур Рязапов, директор ботанического сада:.

— Дело в том,что в нем содержится вещество, которое хорошо расщепляет белок. Так, древние индейцы в него заворачивали мясо, и через некоторое время оно становилось мягким. Папаин очень активно используется в медицине, при профилактике тромбозов, при ожогах. У нас дерево растет около года, высоты достигло 6 м. Плоды папайи напоминают вкус кабачка или моркови, с ароматом малины. А тот, который созрел — вкус дыни, поэтому его называют дынным деревом.

Богатую историю в этой оранжерее имеет и мурайя, её еще называют деревом императора. В древности считали, что аромат этого растения продлевает жизнь , а из его плодов можно создавать эликсир молодости. Именно поэтому японские императоры велели самураям охранять дерево.

Анжелика Сычёва