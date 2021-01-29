Программа «Енбек» позволяет предпринимателям расширять бизнес

Диваны, кровати, столы, шкафы. Мебельным бизнесом супруги Айткалиевы занимаются почти 15 лет. Изначально табуреты и стулья муж изготавливал своими руками, рассказывает директор ИП Жанар Айткалиева.

Со временем бизнес развивался, вместе с этим и расширялся ассортимент товаров. Сегодня у семейной четы успешно работает магазин мебели.

Жанар Айткалиева, директор ИП «Айткалиева»:

— Привозим товар мы из Малайзии, России, есть и казахстанское производство. И сами производим мебель. В 2020 году обратились в фонд финансовой поддержки, нам дали кредит на «Газель» и на оборотные средства 5 млн. В общем 12 млн нам дали. Очень хорошие условия, под 6%.

Семья Пилипушко тоже воспользовалась господдержкой и открыла собственную пасеку в 200 пчелиных семей. Пчеловодством у них занимается не одно поколение. Хозяйство находится в районе М. Жумабаева.

Помимо сладкой продукции Пилипушко изготавливают косметику на основе натуральных масел, свечи и мыло ручной работы. Для расширения бизнеса неоднократно обращались в фонд финансовой поддержки сельского хозяйства.

Ярослава Пилипушко, заместитель директора КХ «Пасека семьи Пилипушко»:

— При поддержки фонда с 2015 года было взято три займа. На денежные средства приобретена сельская техника и оборудование для откачки мёда. Это позволило заменить 4 рабочих и увеличить производство продукции в 3 раза. Помимо того, что мы собираем 12 сортов мёда, также мы производим мед с АПИ продуктами, и в этом году мы закупили оборудование и начинаем производство мёда с ягодами.

Всего в прошлом году в филиале фонда финансовой поддержки сельского хозяйства профинансировали 767 проектов. Общая сумма составила 3,8 млрд тенге.

Кроме того, в рамках программы «Еңбек» специалисты приняли 605 проектов на сумму 2,6 млрд тенге. Активно поддерживают здесь и городских предпринимателей. На развитие их бизнеса выделили 540 млн тенге.

Олжас Сагандыков, руководитель кредитного отдела СКОФ АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»:

— Предварительный план на 2021 год составляет 2,8 млрд. тенге. В рамках программы «Еңбек» — 1,7 млрд. тенге, в том числе на финансирование предпринимателей города Петропавловска — 587 млн. тенге. Выделенные данные средства запланированы на февраль.

По оценкам экспертов количество желающих получить кредит по программе «Еңбек» и начать собственное дело в регионе с каждым годом растет.

Анастасия Остертак