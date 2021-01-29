Об интернет-мошенничестве говорили общественники и полицейские

Несмотря на карантинные ограничения, общественники реализовали масштабный план по оптимизации работы полиции с населением: проанализировали мнение жителей Петропавловска о том, как уменьшить количество автоаварий, остановили рекламу наркотиков через граффити, обсудили проблемы в работе участковых инспекторов и спецЦОНов. Одним из самых актуальных вопросов сейчас является интернет-мошенничество.

Петр Климов – начальник управления криминальной полиции ДП СКО:

— Из 727 мошенничеств, зарегистрированных в 2020 году, 495 являются интернет-мошенничествами. По 166 фактам подозреваемые находятся за пределами Казахстана. Рост обмана в сети наблюдается не только в нашей области, но и по всей стране. На раскрытие большинства фактов требуется тщательный анализ и время.

Общественники рекомендовали стражам порядка и дальше продолжать профилактическую работу с населением. Оказание государственных услуг — еще один вопрос повестки дня. О них рассказали миграционные полицейские.

Талгат Абилов – начальник управления миграционной службы ДП СКО:

— Миграционной службой области оказывается всего 15 видов госуслуг, из которых 11 оказывается в электронном формате через информационные системы и Портал Электронного Правительства.

Всего в 2020 году оказано свыше 134 тысяч госуслуг. Наиболее востребованные среди них — выдача паспортов и удостоверений, регистрация граждан РК по месту жительства.

Айгерим Муканова