Казахстанцев защитят от некачественной продукции

Защитить казахстанцев от некачественной и небезопасной продукции. Для этого и нужна система технического регулирования. По словам специалистов, сейчас рынок заполнен несертифицированной продукцией.

Около 10 лет назад в нашей стране начали вводить лучшие международные практики, чтобы ввозимые товары проверяли ещё до их попадания в таможенную зону. Но зарубежный опыт столкнулся с «айсбергом» под названием «несовершенство закона».

Бейбут Абилев, руководитель департамента Комитета технического регулирования и метрологии по СКО:

— В настоящее время действующая система государственного контроля Республики Казахстан не позволяет применять превентивные меры для недопущения ввоза несоответствующей продукции и направлена на устранение последствий выявленных административных правонарушений, связанных с обращением небезопасной и некачественной продукции.

Иначе говоря, продукцию без сертификации «ловят» уже на прилавках. Нет взаимодействия и слаженной работы между органами техрегулирования, госдоходов и санврачами. Из-за этого все процедуры затягиваются, и в итоге некачественный, а возможно даже опасный для здоровья товар уже продали сотне людей.

Возникают проблемы и при изъятии небезопасной продукции. Это можно сделать только через суд, что тоже занимает время. Помогут решить все эти проблемы изменения в законодательстве. Их Президент страны одобрил в конце прошлого года.

Бейбут Абилев, руководитель департамента Комитета технического регулирования и метрологии по СКО:

— Для незамедлительного пресечения обращения на отечественном рынке небезопасной продукции законом предусматриваются две меры оперативного реагирования: изъятие небезопасной продукции по результатам подтвержденных испытаний и запрет выпуска продукции в обращение, не прошедшей подтверждение соответствия или на которую данный документ отсутствует. Документ не предполагает тотального повсеместного контроля. Все будет отслеживаться в онлайн-режиме в информационной базе.

В общем, при наличии неопровержимых доказательств продукцию снимут с прилавков сразу. Запрет на выпуск продукции в обращение будет действовать, пока не устранят нарушения.

А единый реестр на общей платформе решит вопрос с раскоординированностью органов. Можно предположить, что с этого года небезопасной продукции на полках магазинов станет меньше.

К слову, в 2020 году профильный департамент проверил 10 субъектов области. В 6 из них были нарушения. Им выписали штрафы.

Айгерим Мукашева