«ForteBank» проводит розыгрыш сертификата на полмиллиона тенге

С «Fortebankom» горожанин Рустам Гайнутдинов сотрудничает с ноября прошлого года. В одном из отделений оформил карту для получения заработной платы.

Буквально через несколько месяцев активного пользования ею Рустаму позвонили и сообщили о выигрыше, который в течение 3-4 дней он должен получить. Признается, что сначала подумал о том, что это шутка.

Рустам Гайнутдинов, житель г.Петропавловска:

— Просто не ожидал, что именно я выиграю смарт-часы. Сказали, что через несколько дней мне позвонят и пригласят. Я как-то мимо ушей пропустил и через 4 дня мне звонят, все приходите, получите подарок. Через несколько дней мне снова позвонили, чтобы я забрал свой подарок. Если честно, то я был в шоке.

Директор областного филиала «ForteBankа» отмечает, такие розыгрыши у них проводятся не впервые. С начала 2021 года своим постоянным клиентам один раз в две недели совместно с компанией VISA они дарят смарт-часы «Аpple watch», а раз в месяц — iphone 12.

Кроме того, розыгрыш ценных призов проводят и с компанией «mastercard».

Диас Казыбаев, директор СКОФ «ForteBank»:

— И с компанией «mastercard» также розыгрыши призов от 50 тысяч до 500 тысяч. Раз в месяц розыгрыш полмиллиона и раз в неделю по 50 тысяч. Мы рады, что год у нас стартовал очень хорошо, у нас уже 4 клиента от филиала получили подарки.

Что же нужно сделать, чтобы стать участником розыгрыша? Все просто. В отделении «ForteBankа» следует открыть платежную карту и пользоваться услугой, также необходимо совершить покупку на сумму не менее 3 тысяч тенге.

При соблюдении этих условий, клиент банка автоматически становится участником розыгрыша. К слову, проходить они будут в течение всего года.

Региональные отделения, где можно открыть карту «ForteBank», находятся по следующим адресам: улицы К.Сутюшева 21 и Интернациональная, 71.

Анжелика Сычёва