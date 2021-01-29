Динмухамед Нуркенов стал бронзовым призером проекта «Медаль Елбасы»

Вот отзывы нескольких североказахстанских участниц проекта «Медаль Елбасы». Наша молодежь участвовала в нем активно и старалась проявлять себя ярко. Это видно по еженедельным отчетам ребят, которые они выкладывали в социальных сетях.

Промежуточный региональный итог, пока известны только имена обладателей бронзы Первого Президента, 196 наград. Интересные, талантливые, умные североказахстанцы в разрезе областей выбились в лидеры проекта. Это их общая победа. Свой вклад в ее завоевание внес и 16-летний Динмухамед Нуркенов.

Динмухамед Нуркенов, студент НИШ г.Петропавловска:

— Занимался пять лет единоборствами и карате. К спорту имею хорошее отношение. Еще с самого детства родители отправляли на разные секции. Сейчас с братом дома занимаемся на турнике на брусьях.

Спорт — одно из 7 направлений проекта. Есть среди них и таланты. Благодаря этой категории челенджа Елбасы, Динмухамед Нуркенов стал чаще играть в шахматы. Из-за учебы на любимую интеллектуальную игру у него совсем не хватало времени.

Молодежный проект научил студента грамотнее им распоряжаться. А вошел Динмухамед в полугодовую эстафету Первого Президента, чтобы стать ближе к своей цели.

Динмухамед Нуркенов, студент НИШ г.Петропавловска:

— Пока что на примете стоит профессия пилота гражданской авиации. Я сейчас часто думаю, куда поступить, что будет лучше. Медаль также дает мне возможность получить общеобразовательный грант. Я учусь в 11 классе, скоро мне нужно будет собирать грамоты, дипломы. И я думаю, что этот проект мне очень помогает.

Амбициозные, целеустремленные, полные мотивации и желания развиваться, пробовать новое. Вызов от Елбасы уже приняли 11 тысяч казахстанцев. Борьба за медали Первого Президента продолжается.

Напомню, чтобы завоевать бронзу, участникам дается 6 месяцев. На полгода дольше идут к своей награде те, кто хочет завоевать серебро. Чтобы стать обладателем золота, участникам проекта «Медаль Елбасы» дается 18 месяцев.

Дарья Пышмынцева