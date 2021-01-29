Антикоррупционщики подвели итоги 2020 года в онлайн режиме

2020-ый год стал своего рода «проверкой на прочность» для государственных служащих. Пока одни решали насущные проблемы, другие пытались нажиться, используя свои должностные полномочия.

В прошлом году борцы с коррупцией завели 100 уголовных дел на нерадивых госслужащих, половина из которых были по линии хищения средств, выделенных на антикризисные меры.

Немаловажным стало и введение в практику увольнение руководителей за проступки подчинённых.

Алик Шпекбаев, председатель Агентства РК по противодействию коррупции:

— Отправлены в отставку 6 политических служащих. К дисциплинарной ответственности привлечены ещё 9 политических, а также 39 руководителей, занимающих должности административной госслужбы и 5 топ-менеджеров квазигоссектора. Особо отмечу, что новости об отставках всегда под пристальным взором СМИ.

Почти 51 миллиард тенге. Такая сумма возмещенного ущерба за коррупционные преступления в стране в 2020-ом. Благодаря работе антикоррупционной службы, госказна сохранила 95,5 миллиардов тенге. По данным ведомства, в аутсайдерах по борьбе с «социальным злом» МВД, Минсельхоз, и комитет государственных доходов.

Свести на «нет» соблазн хищения и взяточничества среди госслужащих должны новые поправки в законе. Кстати, в этом направлении наша область вошла в лидеры. Соцопрос показал, реже всего сталкиваются с коррупцией североказахстанцы.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Для нас это большое достижение, поэтому не будем останавливаться на достигнутом. Приложим все силы, чтобы сократить дистанцию между органами госаппарата и населением. Мы также планомерно продолжаем реализовывать мероприятия на ближайшую перспективу. Большую поддержку нам оказывают общественники. В этом году их роль существенно усилилась.

Сейчас в нашей области действуют специальные фронт-офисы «Открытых акиматов», которые исключают риск дачи и получения взяток. Они есть в каждом районе.

Ежедневно в ведомстве мониторят и распределение государственых средств. В этом помогает портал «Единое окно закупок» и «Карта интерактивных бюджетов».

Абай Альжанов