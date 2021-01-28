За последние сутки в СКО выявили 117 случаев заболевания Ковид-19

Пандемия коронавируса нанесла большой удар по всем сферам жизнедеятельности и доставила немало проблем. По официальным данным с марта прошлого года в нашем регионе недуг выявили почти у 11 тысяч североказахстанцев. За это время переболели и выздоровели 9,5 тысяч человек. Остальные проходят лечение.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Ограничительные меры, режим карантина, локдаун выходного дня. Раньше каждый из нас и представить не мог, что это станет обыденным сценарием нашей повседневной жизни. Опасный вирус не щадит ни взрослых, ни детей. Поэтому для каждого из нас очень важно проявлять личную ответственность, соблюдать санитарные нормы и рекомендации врачей. Давайте узнаем у североказахстанцев, как они в период пандемии противостоят инфекции?

Североказахстанцы:

— Я делаю настойку с применением лимона и чеснока. Каждое утро пью по рюмочке. Рекомендации врача исполняю. Всем здоровья

-Ходим в масках, стараемся лишний раз не выходить из дома, соблюдаем социальную дистанцию.

— В это непростое время нужно укреплять иммунитет. Вместе с семьей мы пьем различные витамины. Питаемся натуральными продуктами. Варенье постоянно кушаем, фрукты и овощи. Всем тоже советуем.

В этом месяце СК перешел в «красную» зону по темпам распространения вируса. Большое количество пациентов с подтвержденным диагнозом продолжает поступать в стационары.

С первой волной инфекции медработники, приложив немало усилий, справились. Новый вызов врачам бросила вторая волна COVID-19.

Светлана Кашенцева, главный врач 1 городской поликлиники:

— Начинается сейчас пик острых вирусных инфекции. Мы уже убедились, что маска на 100% может предотвратить заболевания инфекциями. Единственное, надо сказать, как правильно носить маску. Если это медработники, то они должны менять ее через каждые 2 часа. Тканевые маски нужно стирать и гладить. В этот период важно избегать места массового скопления, соблюдать социальную дистанцию.

Только за последние сутки в области выявили 117 случаев заболевания Ковид-19. 65 % из которых — это с симптомные носители, остальные — бессимптомные. Рост по сравнению с прошлой неделей в 1,7 раза с 437 до 762 случаев.

Абай Альжанов