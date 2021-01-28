ОПМ «Пьяный водитель» стартовало в СКО

Правоохранительные органы

19:36 28 Января 2021

Автомобиль 37- летнего жителя Жамбылского района полицейские остановили в Пресновке. От водителя исходил резкий запах алкоголя. Его нетрезвое состояние позже подтвердило медицинское освидетельствование.

Стражи порядка составили административный протокол. За руль мужчина теперь сядет не скоро, его лишили прав на 7 лет и арестовали на 15 суток.

Азамат Жамуков – старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— В целях недопущения ДТП, профилактики грубых нарушений ПДД, в особенности управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также выявления лиц, управляющих транспортным средством будучи ранее лишенными права управления на территории области с 27 по 30 января проводится мероприятие «Пьяный водитель». По итогам первого дня выявлено 477 грубых нарушений ПДД.

Полицейские задержали 24 человека, которые находились за рулем будучи лишенными права управления, 28 водителей – за превышение скорости и 13 – за нарушения правил маневрирования.

70 североказахстанцев привлекли к административной ответственности за неиспользование ремня безопасности и 52 – за пользование телефоном во время езды.

Всего с начала января на дорогах области полиция задержала более 30 пьяных водителей.

 

 

Анжелика Сычёва

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