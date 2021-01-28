Духовно-человеческое образование — основа коррупционной профилактики

Общество

19:21 28 Января 2021

В онлайн — встрече принял участие главный имам Кызылжарской Центральной мечети Кенжетай Хаджи Байкемелулы и теолог Арман Нуртазин. Они уверены, что всё начинается с воспитания, поэтому родители должны уделять этому особое внимание.

Не все семьи могут дать нужные ребёнку знания, поэтому планируется создать общественное объединение «Сабр». Там будут заниматься духовным просвещением молодёжи, прививать нужные человеческие качества.

Они и послужат фундаментом нетерпимости к коррупции. До 7 лет с детьми нужно играть, считает теолог Арман Нуртазин, а уже после серьёзно взяться за воспитание.

Арман Нуртазин, теолог:

— Основная наша задача — разъяснительно-просветительская деятельность, духовное воспитание подрастающего поколения, привитие добропорядочности и высоких моральных устоев. Прежде всего любовь к родине, есть такая пословица: «Любовь к родине начинается от веры». Если у человека нет веры, то он не может любить свою страну и быть её патриотом.

 

 

 

Дарья Пышмынцева

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