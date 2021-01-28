Антикоррупционная служба региона проверила СКОФ ФОМС

Так, к примеру, на практике филиал не в полном объеме выполняет ряд функций, которые закреплены в Законе «Об обязательном медицинском страховании».

Такие, как планирование объемов затрат на медпомощь и информационно-разъяснительную работу с населением. Кроме того, в пункте «Система оплаты труда» борцы с коррупцией тоже выявили ряд несоответствий.

Так, размер должностных окладов работников фонда, а также премии, отпускные и другие вознаграждения определяются председателем. А это значит, что последнему предоставляется возможность завышать суммы вышеперечисленных выплат.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Оплата услуг субъектов здравоохранения производится с учетом результат мониторинга качества и объема услуг. Вкратце, Филиал осуществляет оплату услуг поставщикам по схеме: формирование счета, проведение филиалом мониторинга в указанные правилами сроки с формированием акта., формирование платежного документа. В свою очередь , фонд перечисляет сам деньги поставщикам. В ходе анализа установлена рисковая зона касательно формирования счетов реестров поставщиков в информационных системах в ручном режиме по отдельным видам помощи. Как мы видим, в данной сфере имеют место быть ряд неразрешенных проблем, которые частично зависят от исполнения выработанных в ходе анализа рекомендаций. Общее количество их -12.

Анжелика Сычёва