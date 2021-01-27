В Петропавловске 15-летний горожанин взломал платежный терминал

Об этом стало известно в начале текущей рабочей недели, когда технический специалист пришел туда, чтобы изъять, накопившиеся деньги. Он и выявил факт взлома.

Его автора полицейские нашли с помощью камер видеонаблюдения. Подозреваемым оказался несовершеннолетний североказахстанец, которого стражи порядка отпустили под поручительство родителей.

Жандос Мухатов, начальник УП г. Петропавловска:

— Подросток уже не первый раз совершает имущественные преступления. В настоящее время сотрудники ювенальной полиции ведут сбор материала для направления его в специальную организацию образования для детей с девиантным поведением. В минувшем году по СКО подростками совершено 24 преступления. Больше половины из них — имущественные. По итогам года четверо несовершеннолетних направлены в специальные образовательные учреждения.

Дарья Пышмынцева