В Петропавловске 15-летний горожанин взломал платежный терминал

Правоохранительные органы

20:24 27 Января 2021

Об этом стало известно в начале текущей рабочей недели, когда технический специалист пришел туда, чтобы изъять, накопившиеся деньги. Он и выявил факт взлома.

Его автора полицейские нашли с помощью камер видеонаблюдения. Подозреваемым оказался несовершеннолетний североказахстанец, которого стражи порядка отпустили под поручительство родителей.

Жандос Мухатов, начальник УП г. Петропавловска:

— Подросток уже не первый раз совершает имущественные преступления. В настоящее время сотрудники ювенальной полиции ведут сбор материала для направления его в специальную организацию образования для детей с девиантным поведением. В минувшем году по СКО подростками совершено 24 преступления. Больше половины из них — имущественные. По итогам года четверо несовершеннолетних направлены в специальные образовательные учреждения.

 

 

 

Дарья Пышмынцева

Читайте также

Больше 2-х суток провели в степи СК водители сломавшегося грузовика
На 12 лет и 7 месяцев осудили пару из Петропаловска
Почти 800 тысяч тенге похитила 19-летняя студентка у своего отца
Полицейские завершают год благотворительной акцией «Караван доброты»
Полицейские проводят рейды, спасают бродяг от мороза
В СК больше половины уголовных дел расследуется в электронном формате
Аферисты обманули жительницу Петропавловска на 200 тысяч тенге
Цветы из Литвы благополучно доставят казахстанским флористам
Вынесен приговор по конфликту на «Тиолайне»
За большие сугробы на североказахстанцев будут налагать штрафы
Нетрезвый петропавловец угнал большегруз
Дебоширы в Петропавловске напали на полицейских при исполнении