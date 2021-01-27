В «Отбасы банке» рассказали об использовании пенсионных накоплений на жилье

Снять пенсионные отчисления для покупки собственного жилья. Использовать эту выплату отныне можно для погашения ипотеки: как частично, так и полностью. А еще можно построить частный дом, включая приобретение земельного участка.

Новшество действует и при покупке квартиры без прочих кредитов. Ещё один приятный бонус — использование пенсионки для рефинансирования ипотеки или оплаты задолженности по договорам долгосрочной аренды жилья с правом выкупа.

Арман Сугралин, руководитель отдела развития бизнеса СКОФ АО «Отбасы банк»:

— Можно использовать единовременные пенсионные отчисления на несколько целей. Может быть кто-то хочет часть средств направить на погашение ипотеки, а часть, к примеру, на получение нового займа или рефинансирование. Каждая заявка оформляется отдельно. Зачисление денег на счёт будет осуществляться по мере рассмотрения заявки.

Новые правила вступили в силу 23 января. Меньше чем за неделю на сайте «Отбасы банка» заявки оформили более 50 тысяч казахстанцев, 22 тысячи из которых единый накопительный пенсионный фонд уже одобрил.

О том, как приобрести жильё с помощью пенсионки, специалисты объяснили доступно. Соответственно возникает следующий вопрос: а можно ли его продать?

Арман Сугралин, руководитель отдела развития бизнеса СКОФ АО «Отбасы банк»:

— Продать жилье можно. Единственное, будет ограничение на отчуждение недвижимости в течение 5 лет. Речь идёт о недвижимости, которую вы приобрели на пенсионные выплаты и направили их на первоначальный взнос по ипотеке. Если вы произвели полный выкуп, то никаких ограничений не будет.

Обмануть и обойти правила не получится. Строго запрещается использовать пенсионку не по целевому назначению, а ещё покупать квадратные метры у близких родственников. За это грозит ответственность.

Абай Альжанов