В «Отбасы банке» рассказали об использовании пенсионных накоплений на жилье

Новости МТРК

20:02 27 Января 2021

Снять пенсионные отчисления для покупки собственного жилья. Использовать эту выплату отныне можно для погашения ипотеки: как частично, так и полностью. А еще можно построить частный дом, включая приобретение земельного участка.

Новшество действует и при покупке квартиры без прочих кредитов. Ещё один приятный бонус — использование пенсионки для рефинансирования ипотеки или оплаты задолженности по договорам долгосрочной аренды жилья с правом выкупа.

Арман Сугралин, руководитель отдела развития бизнеса СКОФ АО «Отбасы банк»:

— Можно использовать единовременные пенсионные отчисления на несколько целей. Может быть кто-то хочет часть средств направить на погашение ипотеки, а часть, к примеру, на получение нового займа или рефинансирование. Каждая заявка оформляется отдельно. Зачисление денег на счёт будет осуществляться по мере рассмотрения заявки. 

Новые правила вступили в силу 23 января. Меньше чем за неделю на сайте «Отбасы банка» заявки оформили более 50 тысяч казахстанцев, 22 тысячи из которых единый накопительный пенсионный фонд уже одобрил.

О том, как приобрести жильё с помощью пенсионки, специалисты объяснили доступно. Соответственно возникает следующий вопрос: а можно ли его продать?

Арман Сугралин, руководитель отдела развития бизнеса СКОФ АО «Отбасы банк»:

— Продать жилье можно. Единственное, будет ограничение на отчуждение недвижимости в течение 5 лет. Речь идёт о недвижимости, которую вы приобрели на пенсионные выплаты и направили их на первоначальный взнос по ипотеке. Если вы произвели полный выкуп, то никаких ограничений не будет.

Обмануть и обойти правила не получится. Строго запрещается использовать пенсионку не по целевому назначению, а ещё покупать квадратные метры у близких родственников. За это грозит ответственность.

 

 

 

Абай Альжанов

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