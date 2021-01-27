С начала пандемии в СКО 86 беременных переболели КВИ с осложнениями

Провизорный стационар на 25 коек на базе областного перинатального центра открыли еще в прошлом году. Сейчас лечение здесь получают 12 пациенток.

Врачи отмечают, эти цифры указывают на то, что нынешнюю эпидобстановку по заболеваемости коронавирусной инфекцией среди беременных можно назвать стабильной.

Елена Калюжная, директор областного перинатального центра:

— С марта прошлого года и в течение января мы пролечили 353 беременных, из них 86 — с осложнением. Все они выздоровели, мы их выписали. Летальных случаев не было. В области всего лечение проходят 29 женщин, 12 — в стационаре, остальные — на дому. Они ежедневно осматриваются врачами.

Каждой пациентке — особое внимание. В «интересном положении » организм женщины ослабевает, особо уязвимым становится их иммунитет, говорят врачи. Противостоять инфекциям бывает сложно, будь то грипп или другие острые респираторные заболевания.

Несмотря на постоянное наблюдение со стороны медиков, не стоит забывать о личной ответственности и мерах безопасности, особенно в первые три месяца беременности.

Елена Калюжная, директор областного перинатального центра:

— Мы учим, обучаем беременных, особенно на поликлиническом уровне. Например, чтобы женщина не посещала места большого скопления людей, обязательны ношение маски, обработка рук. Самые элементарные вот эти меры безопасности. Тогда женщина не заразится.

Из-за пандемии в перинатальном центре отменили партнерские роды. Все для того, чтобы обезопасить беременных и рожениц.

Если у последних все же СOVID обнаружили, то в течение двух недель после родов они должны уйти на домашний карантин по месту жительства. При осложнённом течении болезни женщины остаются под наблюдением медиков.

Анжелика Сычёва