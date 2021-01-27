Первая книга о драматическом театре им. Погодина вышла в Петропавловске

Идею написать книгу об одном из старейших театров республики — русском драматическом Людмиле Лошаковой еще несколько лет назад подал его директор. Тогда заведующая музеем всерьёз задумалась о ней.

Для создания книги у Людмилы Николаевны были и знания, и желание, и все необходимые архивные документы. Оставалось только всю информацию собрать в единое целое. На это у автора ушло около 1,5 лет.

История петропавловской сцены начинается в 1887-м году. Именно с неё автор и приступила к работе над книгой.

Людмила Лошакова, заведующая музеем областного русского драматического театра им.Н.Погодина:

— В 1887 году в Петропавловске появилась первая профессиональная труппа под руководством Гобунова, был поставлен первый спектакль «Счастливый день » Островского. Труппа в начале размещалась в подвале педагогического училища, выступали в городском саду, и только в 1905 на улице Театральной построили здание на 500 мест.

В 1962-м году театру присвоили звание знаменитого советского сценариста и драматурга Николая Федоровича Погодина. Это была новая страница в истории храма Мельпомены: расширился репертуар, творческий состав пополнился талантливыми актерами со всего СССР.

Биографию каждого из них Людмила Николаевна постаралась восстановить по крупицам и перенести на страницы своей монографии. На них же жизненный и профессиональный путь всех руководителей театра.

Есть в книге и печальные моменты, когда храм искусства оказался на грани закрытия, а еще автор рассказала о целине и военных годах .

Людмила Лошакова, заведующая музеем областного русского драматического театра им.Н.Погодина:

— Я хочу сказать о годах войны. В эти годы в театр много эвакуированных приезжали, в том числе и актеры. Тогда актер Покрас стал директор. За годы войны театр поставил более 200 спектаклей и показал 2500 концертов.

В 1972 году построили новое здание театра, в котором он находится по сей день. Недавно там сделали капитальный ремонт. За свою 135-летнюю историю областной русский драматический театр им. Н. Погодина подарил зрителям 700 премьер, на его сцене сыграли более 3 тысяч актеров.

Сегодня храм Мельпомены продолжает радовать североказахстанцев и гостей новыми постановками. Актеры всегда в творческом поиске, несмотря на пандемию с ограничительными мерами.

Анжелика Сычева