Нетрезвый петропавловец угнал большегруз

Правоохранительные органы

20:20 27 Января 2021

Остановился угонщик, только когда врезался в припаркованную «Mазду». Водитель и охранник предприятия задержали злоумышленника и вызвали полицейских.

В кабине был 42-летний горожанин, ранее судимый за имущественные преступления. На момент задержания он был пьян. Сказал, что в кабину грузовика залез, чтобы… погреться.

Дать объяснение дальнейшим действиям мужчина затруднился. Теперь ему грозит уголовная ответственность за угон и административная за вождение без прав в нетрезвом виде.

 

 

Айгерим Мукашева

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