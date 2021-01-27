Нетрезвый петропавловец угнал большегруз

Остановился угонщик, только когда врезался в припаркованную «Mазду». Водитель и охранник предприятия задержали злоумышленника и вызвали полицейских.

В кабине был 42-летний горожанин, ранее судимый за имущественные преступления. На момент задержания он был пьян. Сказал, что в кабину грузовика залез, чтобы… погреться.

Дать объяснение дальнейшим действиям мужчина затруднился. Теперь ему грозит уголовная ответственность за угон и административная за вождение без прав в нетрезвом виде.

Айгерим Мукашева