Глава государства планирует привиться казахстанской вакциной

По данным международного информационного агентства «КАЗИНФОРМ» об этом Касым-Жомарт Токаев заявил во время расширенного заседания Правительства.

Президент страны ждет итог тестирования отечественной вакцины и надеется на хороший результат. Он также отметил, что для ее использования в регионах должны быть созданы все необходимые условия.