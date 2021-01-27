Глава государства планирует привиться казахстанской вакциной

По данным международного информационного агентства «КАЗИНФОРМ» об этом Касым-Жомарт Токаев заявил во время расширенного заседания Правительства.
Президент страны ждет итог тестирования отечественной вакцины и надеется на хороший результат. Он также отметил, что для ее использования в регионах должны быть созданы все необходимые условия.
Анализ подготовительных работ выявил недостающий объем холодильного оборудования для хранения вакцины. Наиболее сложная ситуация складывается в ЗКО, Мангыстауской и Туркестанской областях.
Касым Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан