Глава государства планирует привиться казахстанской вакциной

COVID-19: Казахстан

20:47 27 Января 2021

По данным международного информационного агентства «КАЗИНФОРМ» об этом Касым-Жомарт Токаев заявил во время расширенного заседания Правительства.

Президент страны ждет итог тестирования отечественной вакцины и надеется на хороший результат. Он также отметил, что для ее использования в регионах должны быть созданы все необходимые условия.

Анализ подготовительных работ выявил недостающий объем холодильного оборудования для хранения вакцины. Наиболее сложная ситуация складывается в ЗКО, Мангыстауской и Туркестанской областях.

Касым Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан

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