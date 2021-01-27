Аким СКО провел онлайн прием граждан, выслушал проблемы работников полей

Только задействовав каждый гектар посевной площади, можно добиться высоких результатов. В районе имени Габита Мусрепова с их использованием могут возникнуть проблемы.

В 2017 году ТОО «Чистополье-2» заложило в банк 25 тысяч гектаров, которые принадлежат другому товариществу. Пайщики уверяют, что сделали это руководители без их согласия. Сейчас больше 60 североказахстанцев не могут вернуть свои земли.

Канат Ережепов, житель с. Чистополье, р-он им. Г. Мусрепова:

— Некуда нам идти, мы не можем земли забрать законные, там целая мафия действует: «Алиби» и «Казагро». Они все связанные, уже писал прокурору, они направили в ген. прокуратуру. Просим вас возбудить уголовное дело. Взяли там кредит на 15 млн долларов, все деньги руководитель забирал лично своим. Мы хотим, чтобы нам вернули законные земли.

Просто так их вернуть не получится, необходимо соблюдать судебные процедуры, а это может затянуться на месяцы. А значит, и сеять смысла нет, говорит Канат Ережепов. Так как, в любой момент их урожай попросту могут отнять.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— У нас были случаи и в СКО, и других регионах, когда вот эти земли, которые незаконно вложили в банк в качестве залога, они возвращались дольщикам и пайщикам. Я знаю, уже не первый год идут разбирательства очень серьезные. Никто от ответственности не уйдет. И то, что вы говорите, что кто-то брал деньги, следственные органы разберутся.

Пострадавшим пайщикам остается ждать, когда этот момент настанет. Вот только весна на носу и время не терпит. Похожая ситуация возникла в Айыртауском районе. Там в печально известном ТОО «Жаркын — СК» помимо паев есть серьезная задолженность по зарплате.

Долг предприятия уже перевалил за 3 миллиарда тенге. В распоряжении товарищества находится 42 тысячи гектаров, почти половина из них принадлежат пайщикам. От безысходности они решили выйти из состава товарищества.

Бахытжан Дюсенов, житель с. Светлое, Айыртауский район:

— У нас самый главный вопрос, кто в этом году посеется, когда посеется. Со слов акима района, мы получили информацию, что этот инвестор в этом году вообще не будет сеяться, потому что у него нет возможности. Мы просим от вас гарантии, чтобы не пришли судебные исполнители и не изъяли наш урожай. У нас есть ребята, которые хотят посеяться в этом году, у нас нет надежды в отношении Сабирова.

Власти Айыртауского района в курсе этой проблемы и в прошлом году вели разговор с предпринимателем. С его стороны было много громких слов и про паи, и про зарплаты. Вот только к делам он пока не перешел.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Нам нужно очень оперативно выработать рабочий механизм чтобы эти земли не оказались незасеянными. Давайте думать, как это сделать. Надо нам искать либо вы сами будете там организовываться, либо искать инвестора, желательно выходца из этого села. Поручаю своему заместителю в течении недели определить и выработать механизм совместно со всеми управлениями.

А еще руководитель проблемного товарищества 4 года назад вложил деньги в новую сельзохтехнику. Вот только если верить словам пайщиков, последние обновления автопарка в ТОО «Жаркын — СК» были в 2014. И с того момента он полевыми новинками не пополнялся.